„Le-am interzis elevilor să mai spună 6-7 în clasă. La început era amuzant, nu mai e”. De ce strigă copiii „six-seven” și ce înseamnă, de fapt, noua nebunie de pe TikTok

Dacă ai auzit în casă, pe holurile școlii sau chiar în mașină copii care strigă entuziasmați „six, seven!” și nu ai nici cea mai vagă idee ce înseamnă, nu ești singurul. Internetul a născut o nouă expresie absurdă, fără sens aparent, dar care a devenit un fenomen în rândul celor mici. Se numește simplu: trendul 6-7. Iar pentru părinți e un nou episod din eterna bătălie cu universul digital al copiilor. Hai să facem puțină lumină!

Un nou fenomen TikTok îi năucește pe părinți și profesori. Expresia „six seven” nu are sens, dar a devenit un cod al noii generații și o sursă de haos în clasele din întreaga lume, notează jurnaliștii de la parents.com.

„Six seven” e dovada că fiecare generație își creează propriile coduri și expresii. Dacă le înțelegem fără să le judecăm, putem transforma aceste momente aparent absurde în ocazii de dialog, apropiere și educație media.

Cum a apărut trendul 6-7

Totul a pornit de la o piesă rap lansată de artistul Skrilla, intitulată Doot Doot (6-7). Melodia a devenit virală pe TikTok după ce utilizatorii au început să o asocieze cu imagini ale baschetbalistului LaMelo Ball, care are înălțimea de 6 picioare și 7 inci (aproximativ 2,01 metri).

Clipurile editate cu LaMelo Ball pe ritmurile piesei s-au răspândit rapid, iar curând copiii au început să repete expresia „six seven” fără oprire, la școală, acasă, pe chat-uri sau în parc.

