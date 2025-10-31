Leagănul civilizației e în pericol de a se prăbuși în nisip după mii de ani, din cauza unui fenomen implacabil

Oficialii irakieni trag un semnal de alarmă pentru a salva monumentele din leagănul civilizației în contextul în care mii de ani de istorie riscă să dispară: vechile orașe din sudul Irakului se confruntă cu eroziunea cauzată de schimbările climatice, relatează Reuters.

Vremea aspră și secetoasă crește salinitatea solului și deteriorează monumentele istorice din ruinele unor orașe precum Ur – locul de naștere al patriarhului biblic Avraam – și Babilon, odinioară o capitală măreață a imperiilor.

Dunele de nisip provoacă deteriorarea laturii nordice a impunătorului Zigurat din Ur, un templu masiv în trepte construit în urmă cu mai bine de 4.000 de ani pentru Nanna, zeul mesopotamian al Lunii.

„Combinația dintre vânt și dune de nisip duce la eroziunea secțiunilor nordice ale structurii”, a declarat pentru Reuters Abdullah Nasrallah, arheolog la departamentul de antichități din provincia irakiană Dhi Qar, unde se află orașul Ur.

Ziguratul din Ur, FOTO: Duan Minfu / Xinhua News / Profimedia Images

Sarea macină cărămizile străvechi din chirpici

Sanctuarul, înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, rămâne unul dintre cel mai bine conservate exemple de arhitectură din Mesopotamia antică și oferă indicii majore asupra practicilor religioase și ritualurilor sacre ale Imperiului Sumerian, unde a înflorit una dintre primele civilizații ale lumii.

„Chiar dacă al treilea strat (al Ziguratului) se deteriorase deja din cauza intemperiilor și a schimbărilor climatice, eroziunea a început acum să afecteze al doilea strat”, a explicat Nasrallah.

În apropiere, depunerile de sare au început să macine cărămizile din chirpici ale Cimitirului Regal din Ur, descoperit de arheologul britanic Sir Leonard Woolley în anii 1920 și care acum riscă să se prăbușească.

„Aceste depuneri de sare au apărut din cauza încălzirii globale și a schimbărilor climatice – care au dus la distrugerea unor părți importante ale cimitirului. În cele din urmă, depunerile vor provoca prăbușirea completă a cărămizilor din chirpici care alcătuiesc acest cimitir”, afirmă dr. Kazem Hassoun, inspector la departamentul de antichități din Dhi Qar.

Cimitirul Regal din Ur, FOTO: Shutterstock

Leagănul civilizației, sub asaltul unor probleme moderne

Irakul se confruntă cu temperaturi în creștere și secete severe, care au crescut nivelurile de salinitate în sudul țării, acolo unde marile râuri Tigru și Eufrat se unesc înainte de a se vărsa în Golful Persic.

În amonte, de-a lungul Eufratului, și siturile arheologice ale vechiului Babilon sunt în pericol. Ele necesită de urgență lucrări de restaurare, dar lipsa fondurilor reprezintă o provocare majoră, a declarat pentru Reuters dr. Montaser al-Hasnawi, director general în Ministerul Culturii și Turismului din Irak.

Țara a îndurat deja decenii de războaie care au amenințat structurile sale istorice – de la conflictul cu Iranul din anii 1980, la Războiul din Golf de la începutul anilor 1990, la invazia condusă de SUA în 2003, urmată de violențe insurgente și de ascensiunea și căderea grupării Statul Islamic.

Noua provocare este reprezentată de schimbările climatice, care modifică întreg ecosistemul țării și pun în pericol nu doar viitorul agricol al Irakului, ci și amprenta sa istorică.

Fotografie făcută pe 4 septembrie 2025 în regiunea Basra din sudul Irakului, care se confruntă cu secetă și anul acesta, FOTO: Hussein Faleh / AFP / Profimedia Images

La Babilon, nivelurile ridicate de salinitate pun în pericol materialele pe bază de lut ale structurilor antice, pe suprafața cărora se mai disting încă desene sumeriene elaborate.

Materialele proveneau direct din solul local, care avea o salinitate mai scăzută la vremea respectivă. Acest lucru le-ar fi putut face mai rezistente la efectele schimbărilor climatice, dar practicile necorespunzătoare de restaurare din ultimele decenii au făcut structurile vechi mai vulnerabile, explică Hasnawi. Creșterea salinității accentuează acum nevoia urgentă de a reface restaurările defectuoase.

„Problema salinității crește atât în apele de suprafață, cât și în cele subterane. Acest lucru va duce la distrugerea multor orașe care sunt sub pământ”, adaugă oficialul din Ministerul Culturii și Turismului din Irak.

FOTO articol: Jukka Palm / Dreamstime.com.