Legătura dintre incidentul de la Galați și strategia Rusiei în războiul din Ucraina, care „nu merge bine”

Poate că incidentul de la Galați a fost un accident, dar s-a adăugat îngrijorărilor care există în rândul europenilor pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, a scris Steven Erlanger, jurnalist din Berlin, într-un material pentru The New York Times în care citează interpretări ale experților după cazul dronei care a lovit un bloc de locuințe în municipiul din estul României.

Unul dintre ei este Jan Techau, director pentru Europa la Eurasia Group, care consideră că Rusia încearcă să distragă atenția de la câmpul de luptă din Ucraina, prin frecventele sale amenințări, intruziuni aeriene, campanii de atacuri cibernetice și acțiuni de sabotaj vizând infrastructura critică din țări NATO.

În opinia lui, „Rusia vrea să extindă problema, să crească presiunea asupra dezbaterilor interne din țările noastre, să încerce să sublinieze că Ucraina nu poate câștiga și că este timpul să împingem Kievul spre o înțelegere”.

Rusia speră că o astfel de strategie va fi facilitată de sentimentul de vulnerabilitate din Europa și de atitudinea ostilă a președintelui american Donald Trump față de NATO, dar și de atitudinea sa prietenoasă față de Moscova, mai crede Jan Techau.

Rusia încearcă „să escaladeze pentru a dezescalada”

Ivo Daalder, fost ambasador al SUA la NATO, a spus că rușii încearcă „să escaladeze pentru a dezescalada, pentru a restabili o formă de dominanță pentru a putea negocia o concluzie în Ucraina dintr-o poziție de forță”.

Hanna Notte, expertă în Rusia de la James Martin Center for Nonproliferation Studies, susține că „războiul Rusiei nu merge bine, iar campania de lovituri în profunzimea Rusiei a Kievului provoacă probleme pentru Moscova”.

„Așa că Rusia își sporește avertismentele cu privire la escaladare” către „țările care sprijină Ucraina”, a adăugat Notte.

O dronă rusească a lovit un bloc din Galați

O dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați. Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce alți doi – o femeie și un copil de 14 ani – au suferit arsuri și au fost spitalizați. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate.

Este „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, după cum l-a descris președintele Nicușor Dan, care a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și a anunțat închiderea Consulatului rus de la Constanța.