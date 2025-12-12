Lege promulgată de Nicușor Dan. Ce pedepse cu închisoarea sunt prevăzute pentru încălcarea sancțiunilor internaționale

Încălcarea sancțiunilor internaționale, precum nerespectarea înghețării fondurilor financiare sau continuarea tranzacțiilor cu o țară vizată de respectivele penalizări, constituie infracțiune și poate fi pedepsită cu închisoare de la un an la cinci ani.

Legea a fost promulgată vineri, 12 decembrie, de către președintele Nicușor Dan.

Conform Agerpres, legea consideră că următoarele fapte reprezintă infracțiuni: