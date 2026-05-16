Legea Big Brother, cu supraveghere în masă, fără control independent: Ce spune SRI, care recunoaște implicarea

După ce Snoop a scris despre proiectul de lege care intenționează să extindă atribuțiile statului în spațiul digital, Serviciul Român de Informații a venit cu un răspuns. Legea Big Brother a fost adoptată tacit de deputați și se află acum la Senat.

Snoop a scris că legea Big Brother pentru securitatea națională riscă să permită supravegherea în masă, cu algoritmi AI.

Serviciul Român de Informații confirmă că a fost consultat și a participat la redactarea proiectului legislativ.

La întrebarea Snoop dacă există posibilități tehnice de prelucrare a informației, respectiv a datelor personale introduse de noua legislație și pe care, în prezent, SRI nu le poate folosi, serviciul nu a răspuns, argumentând că aceste aspecte sunt încadrate în categoria secretelor de stat.

SRI a confirmat însă că deja folosește algoritmi AI în activitatea sa și a adăugat că: „Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2025-2030 (…) subliniază importanța utilizării noilor tehnologii, în special a instrumentelor oferite de inteligența artificială, inclusiv în activitatea serviciilor de informații”.

SRI nici nu a confirmat, nici nu a negat dacă folosește sau intenționează să folosească softuri de tip Palantir, invocând din nou că mijloacele folosite sunt secrete de stat.

Doi dintre inițiatorii legii își retrag semnăturile

A doua zi după publicarea articolului din Snoop, doi dintre inițiatori și-au depus cerere pentru retragerea semnăturii. Este vorba de avocații Nicolae Vlahu și Constantin Ciprian Iacob, senatori AUR.

Contactat de Snoop, Iacob a explicat:

„Hotărârea de retragere a venit ca urmare a analizării în amănunt a inițiativei. Doctrinar, partidul nu dorește anumite îngrădiri și atribuirea către ofițeri a unor „puteri”, prerogative, fără să fie nevoie de ele. M-a determinat să-mi retrag semnătura”.

La 12 mai, comisiile juridică și de apărare din Senat aveau deadline pentru prezentarea rapoartelor și amendamentelor, însă comisiile nu au discutat încă pe marginea proiectului.

Din sursele Snoop, dezbaterea va fi amânată și este foarte probabil ca proiectul să fie votat abia după vacanța parlamentară.

Ce prevede proiectul de lege

Aflat în procedură de urgență la Senat, proiectul de lege răspunde la „evoluțiile climatului de securitate european și euroatlantic, în special în ceea ce privește problematica teroristă, migrația ilegală în special din zone cu potențial terorist, amenințările hibride și cibernetice”, potrivit expunerii de motive.

Documentul vorbește despre „încorporarea progresului tehnologic în demersurile operaţionale”, dar nu precizează ce noi instrumente ar adăuga în arsenalul serviciilor de informații.

Principalele prevederi ale proiectului legislativ: