Legea care trebuia să-i salveze pe români de datorii i-a lăsat, de fapt, fără ieșire. Acum regulile se schimbă

Românii copleșiți de datorii aveau la îndemână o lege – legea insolvenței persoanelor fizice – care să-i salveze. În practică, ea îi lăsa fără ieșire și uneori fără casă. Guvernul vrea acum să „repare” neajunsurile din lege care blocau accesul multor oameni la această procedură.

Legea insolvenței persoanelor fizice există din 2018 și permite românilor copleșiți de datorii să intre într-o procedură legală prin care să-și restructureze sau să-și șteargă datoriile.

Cele mai importante modificări propuse acestei legi, conform expunerii de motive:

Mai mulți oameni pot intra în insolvență

Se propune ca pragul minim de datorie pentru a putea cere insolvența să scadă de la 15 salarii minime la 10 salarii minime brute (aproximativ 39.000 lei față de 58.500 lei în prezent). Concret, mai mulți români cu datorii mai mici vor putea apela la această procedură.

Nu mai ești exclus dacă ai o casă

Până acum, dacă aveai bunuri a căror valoare acoperea datoriile, nu puteai intra în insolvență. Statul te împingea, practic, spre executare silită și vânzarea casei. Noua lege elimină această regulă. Dacă ai venituri suficiente să-ți plătești datoriile în 5-6 ani, poți intra în procedură și îți poți păstra locuința.

Casa familiei nu mai poate fi scoasă la vânzare

Locuința familiei — dacă nu depășește standardele minime legale și e singurul imobil al debitorului — devine bun neurmăribil. Adică nu mai poate fi vândută forțat pentru plata datoriilor, similar cu ce există deja în Franța.

Foștii administratori de firme radiate pot și ei face insolvență

Până acum, dacă aveai datorii din activitatea unei firme, erai blocat — nu puteai folosi nici legea insolvenței persoanelor fizice, nici pe cea a companiilor (care se închisese deja). Noua lege remediază acest blocaj, în conformitate cu o directivă europeană din 2019.

Executorul judecătoresc nu mai poate fi și administratorul procedurii

Era un conflict de interese evident: același executor care te urmărea silit devenea și administratorul procedurii de insolvență. Această regulă se abrogă.

Creditorii sunt obligați să raporteze sumele încasate

O noutate importantă: băncile și ceilalți creditori trebuie să anunțe în 3 zile orice sumă încasată, pentru ca administratorul să știe exact cât mai datorezi și să nu fii pus să plătești de două ori.

Băncile trebuie să te informeze că există insolvența

Dacă ai întârzieri la rată de peste 90 de zile, banca e obligată să-ți trimită în scris informații despre procedura de insolvență și datele de contact ale ANPC.

În plus, orice instituție — inclusiv de stat — care refuză să elibereze documente necesare procedurii riscă amenzi: 10.000 lei pentru persoane fizice și 100.000 lei pentru persoane juridice.

Pe scurt: legea devine mai accesibilă — mai mulți oameni vor putea scăpa legal de datorii fără să-și piardă casa, iar băncile și instituțiile statului vor fi trase la răspundere dacă nu cooperează.

