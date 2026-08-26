Primul test major al alianței PNL-USR, azi în Senat. Partidul lui Fritz ar putea avea un aliat neașteptat la vot

Ca să se ajungă aici însă, USR are nevoie de voturile AUR și PNL. Luni, în plenul Camerei Deputaților, AUR a votat „împotriva” adoptării legii, la fel ca USR. Însă PNL a votat pentru.

Liderul USR, Sorin Șipoș, a anunțat că noua formă a legii este gata de a fi depusă și votată în Parlament, dacă cea aflată acum pe ordinea de zi este respinsă.

Într-o încercare de ultim moment, USR vrea să întoarcă decizia, căutând aliați pentru a respinge actul normativ și a susține un alt proiect de lege identic cu cel discutat până acum, mai puțin în cazul amendamentului controversat al PSD care dispare.

Legea integrității așa cum a fost modificată după decizia Curții Constituționale intră azi la votul Senatului, cu tot cu amendamentul care îl lasă fără mandat pe Dominic Fritz.

Întrebat dacă se așteaptă ca PNL să nu voteze legea în plen, Șipoș a spus că „avem discuții în acest sens. Cu siguranță că o să vedem ce se va întâmpla și în comisia juridică de mâine”.

Cu toate acestea, liderul PNL Ilie Bolojan, a declarat, marți seară, că din punctul său de vedere noua lege a integrității trebuie votată, chiar dacă are acel „amendament anormal” care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandat.

„Pentru România este foarte important să nu piardă aceşti bani, sunt totuşi 770 de milioane de euro, în timp ce corectarea acestei anormalităţi trebuie făcută în perioada următoare”, a afirmat premierul demis, marţi seară, la Digi 24.

Petrișor Peiu amenință cu demisia dacă AUR votează pentru

Cât privește voturile AUR, deocamdată un aliat neașteptat al USR este liderul senatorilor Alianței pentru Unirea Românilor, Petrișor Peiu, care spune că nu va participa la votul de miercuri pe legea care include „amendamentul Fritz”.

Într-o declarație pentru G4media, el a amenințat că va demisiona din funcția de lider de grup dacă partidul va vota pentru.

„Nu pot accepta sa fac ceva azi și mâine altceva”, a motivat el.

Principalele prevederi din noua lege ANI

Proiectul legii integrității care este dezbătută în aceste zile de parlamentari introduce „fișele publice privind interesele financiare”, care vor înlocui declarațiile de avere și de interese care până în mai 2025 erau publice.

Aceste fișe nu vor conține însă toate datele din declarațiile de până acum. De exemplu, în cazul în care un parlamentar, de exemplu, are 5 apartamente, 3 terenuri și două mașini, ANI va publica în fișă doar intervalul în care se încadrează sumele cumulate ale tuturor bunurilor. Practic, niște praguri valorice care încep de la 1-25 de mii de euro, până la peste 500 de mii de euro.

Fișele nu vor arăta nici denumirea societății la care un demnitar deține acțiuni, de exemplu, țara în care are sediul societatea și modalitatea prin care au fost obținute acele participații sau acțiuni.

Inițial, PSD a cerut eliminarea articolului care prevedea că averile și interesele demnitarilor trebuie publicate în forma declarației de interese financiare, declarată neconstituțională de CCR, însă liderii grupurilor parlamentare au căzut în final de acord pe forma fișelor.

Amendamentul care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandat a fost menținut în timpul dezbaterilor.

„În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitivstarea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, prevede amendamentul PSD.

Practic, dacă legea va fi promulgată de președinte cu acest amendament, Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost declarat, în iunie 2026, în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

Legea ANI este jalon în PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, și trebuie să fie adoptată până la 31 august ca România să nu piardă banii