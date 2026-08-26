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Actualitate

Primul test major al alianței PNL-USR, azi în Senat. Partidul lui Fritz ar putea avea un aliat neașteptat la vot

Maria Ionescu
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Legea integrității așa cum a fost modificată după decizia Curții Constituționale intră azi la votul Senatului, cu tot cu amendamentul care îl lasă fără mandat pe Dominic Fritz.

Într-o încercare de ultim moment, USR vrea să întoarcă decizia, căutând aliați pentru a respinge actul normativ și a susține un alt proiect de lege identic cu cel discutat până acum, mai puțin în cazul amendamentului controversat al PSD care dispare.

Liderul USR, Sorin Șipoș, a anunțat că noua formă a legii este gata de a fi depusă și votată în Parlament, dacă cea aflată acum pe ordinea de zi este respinsă.

Ca să se ajungă aici însă, USR are nevoie de voturile AUR și PNL. Luni, în plenul Camerei Deputaților, AUR a votat „împotriva” adoptării legii, la fel ca USR. Însă PNL a votat pentru. 