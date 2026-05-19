Legea salarizării. Suma pe care o alocă Guvernul pentru creșterea veniturilor bugetarilor în 2027

Guvernul a promis că, prin noua lege a salarizării, care trebuie adoptată până la finalul lunii august, nu vor fi scăzute veniturile niciunui bugetar. Pe de altă parte, de creșteri nu vor beneficia toți angajații statului, iar majorările nu vor fi consistente.

O nouă lege a salarizării este un jalon în cadrul PNRR, iar în cazul nerespectării termenului, România va pierde 700.000.000 de euro.

O majorare „prudentă” a salariilor

Într-o intervenție la Antena 3, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că a fost stabilit cuantumul sumei cu care va fi suplimentat fondul de salarii pentru bugetari.

„Este adevărat că am transmis o adresă la Ministerul Muncii legată de anvelopa pentru Legea salarizării, care într-adevăr se înregistrează în jurul cifrei de 7,2 miliarde de lei pentru anul viitor”, a declarat Nazare.

Ministrul a spus că suma alocată majorărilor este calculată cu prudență, din cauza incertitudinilor economice.

„Este o anvelopă prudentă pentru 2027, având în vedere foarte multele incertitudini care planează asupra închiderii programului PNRR, continuării anumitor proiecte la sfârșit de an, a investițiilor care se vor derula inclusiv în 2027 și a traiectoriei fiscal-bugetare din acest an”, mai spus Nazare.

Fără sporuri pentru bugetari

Potrivit unor surse citate de Digi24.ro, puțin peste jumătate dintre angajații statului vor beneficia de creșteri salariale în 2027. Forma finală în care se vor distribui banii va fi decisă în urma simulărilor care se fac la Ministerul Muncii.

O altă modificarea esențială va fi eliminarea sporurilor pe care le primesc acum angajații statului. Sumele care se dau acum bugetarilor sub această formă vor fi incluse în salariul de bază, inclusiv norma de hrană. Singurul spor care se va acorda și pe viitor va fi cel acordat pentru gestionarea proiectelor cu fonduri europene, care poate ajunge la până 40% din salariu.

Sursele Digi24 au mai spus că o primă formă a proiectului a fost deja finalizată pe 24 aprilie la Ministerul Muncii, fiind trimis ulterior primului-ministru Ilie Bolojan.

Un proiect discutat cu partidele parlamentare

O creștere limitată a veniturilor bugetarilor a fost anunțată public pe 14 mai, într-un briefing la Guvern, susținut de premierul Bolojan și de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

„Azi avem cheltuieli disproporționat de mari raportat la veniturile bugetare (…) Avem politici salariale decuplate de dinamica productivității muncii. Decalajul de salarizare dintre privat și public se adâncește. Avem o situație în care România are printre cele mai mici venituri fiscale din UE dar va procent cele mai mari cheltuieli salariale ca pondere în veniturile fiscale, de 40%”, spunea Ilie Bolojan.

Ținând seama că guvernul său a fost demis, premierul a spus că proiectul Legii salarizării va fi negociat cu partidele politice astfel încât să obțină susținerea parlamentară de care are nevoie pentru adoptare.

„Azi avem 166 de miliarde de lei cheltuieli de salarii, adică 8,1%. Nu avem decât două posibilități reale: o creștere de amplitudine mică sau dacă se doresc creșteri mai mari, singura soluție este să reducem personalul acolo unde nu se justifică”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că procesul de mediere între partide pe această temă a fost preluat de către președintele Nicușor Dan, cu implicarea directă a consilierului prezidențial pentru Politici Economice și Sociale, Radu Burnete.