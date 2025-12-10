Impozitele pe proprietate și mașini cresc puternic. Legea Guvernului Bolojan a trecut de CCR / Ce măsuri intră în vigoare de la 1 ianuarie

Legea majorează substanțial impozitele pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede și introduce schimbări la plafonul CASS pentru activități independente, dar și alte măsuri fiscale pentru populație și firme, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Este vorba despre cel de al doilea pachet de măsuri fiscale pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Legea a fost atacată de AUR la Curtea Constituțională, care miercuri a dat decizia.

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind „stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice”, formulată de AUR, a fost respinsă, a anunțat Curtea Constituțională.

Astfel, legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Actul normativ vizează majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care guvernul vrea să le aplice de la începutul anului viitor.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Plenul Parlamentului a adoptat legea în formula corectată, iar pe 20 noiembrie a fost trimisă preşedintelui la promulgare. Între timp, ea a fost din nou contestată la CCR, care a dat inițial termen anul viitor, dar Guvernul a solicitat CCR preschimbarea termenului.

Ce măsuri urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie

Creștere de aproape 80% a impozitului pe locuințe

De anul viitor, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice, la mașini, urmează să fie majorate.

Proiectul propune calcul impozitelor printr-un mecanism tranzitoriu, până în ianuarie 2027, când se va trece la impozitarea la valoarea de piață, nefiind suficient timp de aplicare pâna la începutul anului viitor.

Chiar și așa, impozitul pe locuințe va crește semnificativ, cu aproape 80%, potrivit unor estimări. Pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul ar putea datora 355 de lei, arată calculele profit.ro.

Proiectul de lege propune actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii (cadre de beton, lemn, etc). Valorile prevăzute acum sunt cele din 2015, dar între timp au fost actualizate cu inflația.

Tot de la 1 ianuarie 2026, este prevăzut ca toți comercianții să fie obligați să accepte plata cu cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice, indiferent de valoarea încasărilor în numerar realizate în cursul unui an.

Va fi eliminat pragul de 50.000 lei încasări în numerar realizate în cursul unui an de la care intervenea obligația de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, oferind posibilitatea posesorilor de carduri, în contextul actual, dominat de digitalizare, de a utiliza acest mijloc de plată la un număr mai mare de operatori economici.

Proiectul propune și un nou mecanism de impozitare a mijloacelor de transport, astfel încât să existe o diferențiere între vehiculele mai poluante și cele mai puțin poluante, pe principiul „poluatorul plătește”.

Pentru fiecare categorie de mijloc de transport cu tracțiune mecanică se diferențiază un impozit în funcție de două criterii: capacitate cilindrică (în lei/200 cm3) și norma de poluare. Sunt 8 norme de poluare de la cea mai poluantă, non-euro, la cea mai nepoluantă: E0/Non-euro, E1, E2, E3, E4, E5, E6, Hibride cu nivel de emisii mai mare de 50g CO2/km.

Astfel, pentru o mașină cu motor de 1,6-2,0 litri cu normă de poluare E0-E3, impozitul ar fi între 237,6 lei și 297 de lei. Pentru o mașină cu aceeași motorizare, dar cu normă de poluare Euro 4, impozitul ar fi între 228 de lei și 285 de lei. Pentru o mașină cu aceeași motorizare 1,6-2,0 litri, cu normă de poluare Euro 5, impozitul ar fi 213 lei și 267 lei.

Proiectul de lege mai prevede creșterea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice, un capital minim necesar de 500 de lei pentru societățile cu răspundere limitata (SRL) care au o cifră de afaceri netă de 400.000 de lei, dar și creșterea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente.