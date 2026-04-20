Legea UE care a înfuriat China: „Vom adopta contramăsuri”

Ministerul Comerțului din China a informat luni că va adopta „măsuri de contracarare corespunzătoare” dacă Uniunea Europeană va merge înainte cu noua sa lege privind securitatea cibernetică, prezentată în ianuarie și care, după părerea Beijingului, discriminează companiile chineze.

Un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Comerțului a afirmat, în declarații publicate pe site-ul instituției, că proiectul de lege al Uniunii Europene, sub pretextul securității cibernetice și a securității lanțului de aprovizionare, introduce factori „extrem de subiectivi și arbitrari”, scriu EFE și Agerpres.

Printre aceștia, oficialul chinez a menționat identificarea „țărilor ce stârnesc îngrijorare în domeniul securității cibernetice” și a „furnizorilor cu risc înalt”, care ar urma să fie excluși din lanțurile de aprovizionare relevante ale UE în 18 sectoare, inclusiv energie, transport și tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC).

„Aceasta constituie un exemplu tipic de politizare și de securizare excesivă a problemelor comerciale și economice”, a susținut el.

„Ar putea afecta grav lanțurile de aprovizionare globale”

Totodată, a semnalat probleme ale proiectului, precum încălcarea principiului Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind tratamentul celei mai favorizate națiuni și tratamentul național.

Gigantul asiatic a apreciat, de asemenea, că legea depășește competența dreptului UE și erodează autoritatea statelor de a gestiona problemele de securitate națională și a considerat că ar putea provoca un prejudiciu substanțial relațiilor economice și comerciale dintre China și UE sau ar putea afecta grav lanțurile de aprovizionare globale.

China a sugerat eliminarea din proiect a dispozițiilor referitoare la concepte precum „țări ce stârnesc îngrijorare în domeniul securității cibernetice”, precum și suprimarea sau modificarea substanțială a criteriilor pentru identificarea „furnizorilor cu risc înalt” și a măsurilor restrictive asociate.

Purtătorul de cuvânt chinez și-a exprimat încrederea că UE nu va subestima „determinarea fermă” de a-și proteja interesele naționale și drepturile legitime ale companiilor sale și nu va permite un regres în relațiile economice și comerciale bilaterale.

Noua lege UE privind securitatea cibernetică

Bruxelles-ul a prezentat în ianuarie o nouă lege privind securitatea cibernetică care creează un cadru comun pentru evaluarea riscurilor în infrastructurile critice ale Uniunii Europene, fără a indica în mod expres țări sau companii concrete.

Reglementarea întărește controlul asupra unor sectoare strategice precum rețelele 5G și 6G, cloud computing sau semiconductorii și deschide calea pentru restricționarea sau excluderea furnizorilor considerați „cu risc înalt”.

Deși textul nu menționează nume, Comisia Europeană și-a reiterat din 2019 rezervele cu privire la participarea unor companii chineze, precum Huawei sau ZTE în implementarea rețelelor de telecomunicații în UE.