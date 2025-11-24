Legenda muzicii reggae Jimmy Cliff a murit la vârsta de 81 de ani

Jimmy Cliff, fotografiat în timpul unui concert pe care l-a susținut în 2014, FOTO: Jose Jordan / AFP / Profimedia Images

Jimmy Cliff, unul dintre cei mai importanți și mai iubiți cântăreți ai muzicii reggae, a murit la vârsta de 81 de ani, anunță BBC.

Star încă din anii 1960, el a contribuit la aducerea sunetului jamaican în fața unui public global prin hituri precum Wonderful World, Beautiful People și You Can Get It If You Really Want.

Rolul său principal, ca un rebel înarmat, în filmul de dramă The Harder They Come din 1972 este o piatră de temelie a cinematografiei jamaicane și a fost considerat filmul care a adus reggae-ul în America.

Soția lui Cliff, Latifa Chambers, i-a anunțat moartea printr-o declarație pe Instagram.

„Cu o tristețe profundă împărtășesc faptul că soțul meu, Jimmy Cliff, a trecut în neființă din cauza unei crize urmate de pneumonie”, a scris ea.

„Le sunt recunoscătoare familiei, prietenilor, colegilor artiști și colaboratorilor care i-au fost alături în călătoria sa. Către toți fanii lui din întreaga lume, să știți că sprijinul vostru a fost forța lui de-a lungul întregii sale cariere. Jimmy, dragul meu, odihnește-te în pace. Îți voi urma dorințele”, a scris ea.

Mesajul său a fost semnat și de copiii lor, Lilty și Aken.

Jimmy Cliff a început să cânte de la vârsta de 6 ani

Născut James Chambers în 1944, Cliff a crescut ca al optulea dintre nouă copii, în sărăcie lucie, în parohia St. James, Jamaica.

Înzestrat cu o voce dulce și melodioasă, a început să cânte la biserica locală la vârsta de șase ani. La 14 ani, s-a mutat în Kingston și a adoptat numele Cliff pentru a exprima înălțimile pe care intenționa să le atingă.

A înregistrat mai multe single-uri înainte de a ajunge pe primul loc în topurile jamaicane cu propria compoziție, Hurricane Hattie.

În 1965, s-a mutat la Londra pentru a lucra cu Island Records – care avea să devină ulterior casa lui Bob Marley -, dar încercările casei de discuri de a face sunetul lui accesibil publicului rock nu au fost pe deplin reușite la început.

În cele din urmă, a dat lovitura cu single-ul din 1969 Wonderful World, Beautiful People – un imn optimist, plin de bună dispoziție; și cu Vietnam, o piesă cu încărcătură politică mai puternică, pe care Bob Dylan a numit-o „cel mai bun cântec de protest scris vreodată”.

Versurile spun povestea unui tânăr soldat care scrie de pe front, promițându-i mamei sale că se va întoarce curând acasă; doar ca ea să primească a doua zi o telegramă ce o înștiința despre moartea lui.

Cliff a reflectat asupra piesei în 1986, spunându-i arhivistului reggae Roger Steffens: „Esența muzicii mele este lupta. Ceea ce pune glazura este speranța iubirii”.

Jimmy Cliff, într-un film care „a deschis ușa pentru Jamaica”

Cliff a devenit o vedetă internațională odată cu piesa The Harder They Come, compusă special pentru filmul cu același nume, în care el îl interpreta pe Ivan Martin, un tânăr care încearcă să reușească în industria muzicală coruptă din Jamaica.

„Filmul a deschis ușa pentru Jamaica”, și-a amintit Cliff. „A spus: ‘De aici vine această muzică’”, a subliniat el.

Cliff a contribuit cu patru cântece la coloana sonoră, inclusiv imnul gospel Many Rivers To Cross, care reflecta începuturile lui dificile ca artist aflat la răscruce în Marea Britanie.

„Eram încă adolescent”, și-a amintit el ulterior. „Venisem plin de vigoare: o să reușesc, o să fiu acolo sus cu Beatles și Stones. Și lucrurile nu mergeau chiar așa, cântam prin cluburi, nu reușeam să sparg bariera. Mă luptam cu munca, cu viața, cu identitatea mea. Nu-mi găseam locul. Frustrarea a alimentat cântecul”, a mai povestit el.

În schimb, filmul și coloana sonoră i-au adus apreciere internațională. Revista Rolling Stone l-a inclus chiar între cele mai bune 500 de albume din toate timpurile.

În anii 1980, a colaborat cu trupa Rolling Stones pentru albumul lor Dirty Work, iar în 1993 a revenit în topurile americane cu versiunea sa a piesei I Can See Clearly Now, de pe coloana sonoră a filmului Cool Runnings, care urmărea aventurile echipei jamaicane de bob.

Cântărețul de reggae e în Rock and Roll Hall of Fame din 2010

Alte înregistrări ale sale includ albumele câștigătoare de Grammy Cliff Hanger (1985) și Rebirth (2012), o revenire nostalgică la forma sa inițială.

Cliff a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010, el numind momentul respectiv „o mare emoție și o onoare”.

La ceremonia de includere, Wyclef Jean, membrul trupei Fugees, a spus că a fost inspirat de succesul lui Cliff încă din copilăria petrecută în Haiti.

„Când îl vedeam pe Jimmy Cliff, ne vedeam pe noi înșine”, a spus el.

Cliff a continuat să țină până târziu în viață, cântând în slotul legendelor de la Glastonbury în 2003 și cucerind o nouă generație de fani la Festivalul Coachella din 2010.

Cântărețul a spus însă mereu că legătura cu fanii a fost mai importantă pentru el decât oricare dintre alte onoruri primite.

Vorbind pentru postul de radio american NPR în 2012, el a reflectat: „Când cineva vine la mine și spune: ‘Am abandonat școala și am auzit cântecul tău You Can Get It If You Really Want, iar acel cântec m-a făcut să mă întorc la școală, iar acum sunt profesor și folosesc cântecul tău cu elevii mei’ – asta, pentru mine, este un mare succes”.