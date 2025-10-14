Legislația rutieră se va modifica: Cum se vor aplica amenzile în caz de oprire sau parcare neregulamentară

Proprietarului mașinii va fi amendat pentru opriri sau parcări neregulamentare atunci când șoferul nu este la vehicul pentru a fi sancționat de către poliști, potrivit modificările la legislația rutieră pregătite de Ministerul de Interne prin proiectul „Siguranţă în trafic”.

Comunicarea procesului verbal se va fac prin lipirea unui autocolant pe parbriz, a explicat secretarul de stat din MAI Bogdan Despescu într-o declarație de presă susținută marți.

„Simplificăm procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, în sensul că sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul, eliminând și punctele de penalizare din prezent. Pentru aceste abateri, simplificăm și comunicarea procesului verbal, prin lipirea unui autocolant pe parbriz”, a explicat Despescu.

Ministerul Afacerilor Interne a explicat că această măsură face parte dintr-un pachet care să sprijine nevoile administrației publice locale și a comunităților deservite. Proiectul „Siguranță în trafic” urmează să fie pus în transparență decizională.

Nemulțumirile primarului Bucureștiului

Cu două zile înainte ca MAI să anunțe proiectul „Siguranța în trafic”, Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a afirmat, la Digi24, că municipalitatea este în imposibilitate de a da amenzi pentru mașinile parcate ilegal, deoarece Ministerul de Interne nu permite accesul la baza de date cu proprietarii de mașini.

Faptul că șoferul pleacă de la fața locului înainte ca polițiștii să constante contravenția era exact motivul invocat de primar pentru ca nu se pot colecta plățile din amenzi.

„Parcarea ar trebui plătită, iar aceste amenzi, ca să ajungă în conturile Primăriei Capitalei, trebuie schimbată legea. (…) Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DGPCI, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv. Suntem în proces cu DGPCI de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Compania de Parking a emis, în ultimii cinci ani, note de constatare pentru mașini parcate ilegal în valoare de 700.000 de lei, însă banii vor putea fi colectați doar după ce Primăria va obține accesul la baza de date de la MAI.



