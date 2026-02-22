„Lego” militar la scară gigantică: Marile marine ale lumii propun un nou model de navă, idee care trece și prin șantierul naval din Galați

„Armatele apelor” din Statele Unite și Europa fac pași decisivi către o schimbare radicală în construcția navelor de război: modularitatea de tip „plug-and-play”, un concept comparat adesea cu piesele Lego. Ce înseamnă asta?

Modularitatea sună pretențions și nu se realizează ușor. Dar pornește de la o idee simpli: ea permite instalarea rapidă de rachete, senzori sau sisteme de drone pe punțile navelor existente, fără a mai fi nevoie de ani de zile petrecuți în șantierele navale pentru modernizări costisitoare sau pentru construcția de nave specializate.

Olanda și navele-container de la Galați

Nou strategie, conturată sub diverse forme în sânul marilor marine occidentale, vine ca răspuns la ritmul accelerat al inovației tehnologice. În plus, ea răspunde nevoiide a suplimenta rapid „puterea de foc” (combat punch) în fața unor adversari precum China sau Rusia, scrie Defensenews.

Noile fregate de patrulare italiene din clasa Thaon di Revel au fost proiectate pentru a transporta module de misiune containerizate. Iar Olanda a anunțat o clasă de nave de sprijin multifuncționale ce vor fi construite chiar în România, la Galați. Acestea vor transporta containere încărcate cu orice, de la rachete de apărare aeriană la echipamente de război electronic sau drone de asalt.

O navă care trece rapid de la o misiune la alta

În acest timp, Marina Statelor Unite a anunțat că noul său tip de fregată va fi echipată cu pachete de misiune containerizate. În paralel, forțele americane caută să dezvolte sisteme autonome containerizate care să stocheze drone pe termen lung. Acestea vor fi stare latentă, să le lanseze, să le recupereze și să le pregătească pentru noi misiuni aproape automat sau cu intervenție umană minimă.

„Toate navele noastre viitoare vor fi proiectate special pentru acest tip de capacitate”, a declarat amiralul Giuseppe Berutti Bergotto, șeful de stat major al Marinei italiene, în cadrul Conferinței navale de la Paris, citat de Defensenews. „Rolul principal al navei va rămâne același, dar nava trebuie să aibă această capacitate pentru a fi pregătită să îndeplinească diferite misiuni.”

El a spus că marina Italiană a experimentat, de asemenea, montarea diferitelor containere cu sarcini utile diferite pe puntea unei nave comerciale.

O navă de transport poate deveni, peste noapte, o platformă ofensivă

În centrul acestei schimbări de abordare navală se află companii precum SH Defense din Danemarca, care a dezvoltat sistemul „The Cube”.

Acesta utilizează containere standardizate care pot adăposti de la sisteme de lansare verticală pentru rachete (VLS), până la centre de comandă pentru drone subacvatice sau spitale mobile.

Avantajul este imens, spune compania: o navă de transport poate deveni, peste noapte, o platformă ofensivă.

„Conceptul nostru permite unei marine să schimbe profilul misiunii unei nave în mai puțin de patru ore, nu în câteva luni”, a declarat un reprezentant al industriei de profil la recenta conferință de securitate navală.

O astfel de abordare reduce dependența de numărul total de nave de luptă dedicate, permițând practic utilizarea flotei auxiliare în roluri de luptă atunci când situația o impune.

Conceptul navelor arsenal

Printre cei mai puternici susținători ai acestei noi arhitecturi se numără Marina Regală a Olandei, care a anunțat recent planuri concrete pentru o nouă clasă de nave de suport multi-rol.

În contextul în care „războiul cu drone” poate dezechilibra forțe compuse din nave complexe și costisitoare, Olanda a anunțat că are nevoie de un nou tip de vas, care să lucreze împreună cu modernele și puternicele sale fregate din clasa De Zeven Provinciën. Pentru România anunțul a fost unul important pentru că noile nave vor fi făcute la șantierul naval Damen, din Galați.

„Magazii de arme”

Navele, lungi de 55 de metri și cu un deplasament de 550 de tone (o fregată are un deplasament de 5-7.000 de tone) sunt concepute să funcționeze ca niște „magazii de arme” externe pentru fregatele de apărare aeriană, fiind capabile să poarte containere echipate cu rachete interceptoare Barak ER și muniții de tip „loitering” (drone kamikaze) Harop.

Viceamiralul Harold Liebregs, comandantul Marinei Regale Olandeze, a explicat simplitatea acestui sistem într-o declarație oferită în marja conferinței de la Paris: „Dacă te uiți la modularitate, este ca la Lego: piesele de construcție sunt deja acolo, trebuie doar să le asamblezi. Dar trebuie să păstrăm totul simplu. Nu trebuie să supra-integrăm”.

Navă MSS cu containere de rachete antinavă, dar și containere de drone kamikaze Harop / Sursă Damen

6-8 marinari pe o navă?

Această abordare permite o reducere drastică a costurilor și a personalului necesar. Noile nave olandeze vor opera cu echipaje extrem de restrânse, de doar șase până la opt marinari, îndeplinind misiuni care, în mod normal, ar bloca resursele unei fregate scumpe.

„Este o modalitate accesibilă de a ne mări flota”, a punctat Liebregs, adăugând că aceste nave pot fi folosite inclusiv pentru escortarea navelor rusești în Marea Nordului, „economisind astfel o mulțime de nave de război foarte scumpe”.

CADDS: „Cutia” care stochează, lansează și recuperează mii de drone în mod autonom

În paralel cu eforturile europene, Statele Unite accelerează programul CADDS (Containerized Autonomous Drone Delivery System).

Programul vizează transformarea containerelor standard de transport în sisteme robotizate ultra-complexe, capabile nu doar să lanseze roiuri masive de drone, ci și să le recupereze și să le reîncarce automat pentru o nouă misiune, cu o intervenție umană minimă.

Cerințele tehnice au fost publicate de Defense Innovation Unit (DIU) și citate Interesting Engineering: un sistem care poate păstra dronele într-o stare latentă” pentru perioade lungi, pentru ca apoi să le activeze și să le lanseze în câteva minute.

Sistem containerizat instalat pe puntea unei fregate / Sursă: https://uvisionuav.com/

„Avem nevoie de sisteme containerizate care să poată stoca, lansa rapid, recupera și refolosi drone multiple, operând atât de pe platforme terestre, cât și maritime”, susțin oficialii care derulează programul.

Această capacitate de recuperare transformă drona dintr-o „muniție de unică folosință” într-un activ reutilizabil înseamnă și o reducere drastică a presiunii asupra lanțurilor de aprovizionare.

Strategia americană, susținută de noi directive de la vârful Departamentului Apărării, prevede achiziția a sute de mii, până la milioane de drone mici și ieftine în următorii ani.

Programul CADDS este piesa centrală a acestei infrastructuri de desfășurare, eliminând modelul clasic de „un operator pentru fiecare aeronavă”.

„Dronele reutilizabile și reconfigurabile vor elibera aeronavele și navele cu echipaj uman pentru misiuni critice, multiplicând puterea de luptă”, a explicat un manager de program din cadrul US Navy.

„Provocarea este integrarea datelor”

Deși ideea de a „pune containere cu rachete pe orice navă” sună ideal, experții avertizează că integrarea sistemelor digitale rămâne principalul obstacol.

Nu este suficient ca un modul să se potrivească fizic pe punte, ci el trebuie să comunice instantaneu cu radarul navei și cu sistemele de management al luptei.

„Partea fizică este simplă. Provocarea este integrarea datelor. Dacă pun un lansator de rachete pe o navă de aprovizionare, cum știe acel lansator unde este ținta dacă nava nu are senzori performanți?”, spune un fost comandant de navă, citat de publicația amintită.

Din acest motiv, noile proiecte de nave europene, cum ar fi EPC (European Patrol Corvette), sunt proiectate de la zero cu arhitecturi deschise pentru a permite acest tip de integrare digitală.

Cu toate acestea, majoritatea experților sunt de acord că, în contextul tensiunilor din Marea Roșie și al lecțiilor învățate din conflictul din Ucraina, unde dronele ieftine au pus în dificultate nave scumpe, modularitatea nu mai este doar o opțiune economică, ci o necesitate tactică.

Capacitatea de a adapta rapid sistemele de apărare anti-dronă pe orice platformă disponibilă ar putea decide rezultatul unui viitor conflict maritim pe scară largă.