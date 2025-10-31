Letonia, aproape de a deveni prima țară din UE care se retrage din tratatul internațional ce protejează femeile de violență, după un vot al parlamentului din Riga

Protest cu sloganul „Ideile Kremlinului nu sunt valabile în Letonia” la un protest în Riga. FOTO: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

Votul din legislativul leton a fost inițiat de un partid de dreapta, care a spus că tratatul este produsul unui feminism radical. Susținătorii tratatului, cunoscut drept Convenția de la Istanbul, subliniază că acesta nu face decât să protejeze viețile femeilor, scriu AFP și Politico.

Parlamentul Letoniei a votat joi cu o majoritate de 56 la 32, și două abțineri, retragerea din Convenția de la Istanbul — un tratat al Consiliului Europei menit să standardizeze sprijinul acordat femeilor victime ale violenței — la doar un an de la intrarea sa în vigoare.

Votul ar face din Letonia prima țară din Uniunea Europeană care se retrage din Convenția de la Istanbul, pe care același parlament o ratificase în noiembrie 2024. Doar Turcia a mai părăsit Convenția, în 2021.

Decizia trebuie acum semnată de președintele Edgars Rinkevics, care a indicat că nu este de acord, dar a sugerat că s-ar putea să nu se opună deciziei parlamentului.

„Un produs al feminismului radical bazat pe ideologia de gen”

Convenția Consiliului Europei impune părților semnatare să elaboreze legi și politici menite să pună capăt violenței împotriva femeilor și abuzului fizic domestic.

Legea privind retragerea din tratat a fost introdusă de un partid de opoziție de dreapta, „Letonia pe primul loc”, dar a fost adoptată cu sprijinul unuia dintre cele trei partide din coaliția de guvernare. Uniunea Verzilor și Fermierilor, de centru, s-a distanțat de partidul prim-ministrei Evika Siliņa pentru a contribui la adoptarea proiectului de lege.

Ingūna Millere, reprezentantă a partidului „Letonia pe primul loc, a declarat pentru Politico că Convenția de la Istanbul este „un produs al feminismului radical bazat pe ideologia de gen” și că ratificarea tratatului de către Letonia este „o strategie de marketing politic care nu are nimic de-a face cu lupta împotriva violenței”.

Aripă dreaptă din Letonia se află, de asemenea, în spatele unei recente propuneri de amendament care ar restricționa accesul la avort în țară.

„Letonia nu este Rusia”

Presiunea pentru retragerea din convenție a fost criticată aspru de organizațiile care militează pentru drepturile omului, care au avertizat că aceasta ar duce la regresul drepturilor femeilor în Letonia.

Cu o zi înainte de vot, aproximativ 5.000 de persoane au manifestat în fața parlamentului, purtând pancarte cu mesajele „Nu vă atingeți de Convenția de la Istanbul” și „Letonia nu este Rusia”.

Tamar Dekanosidze, reprezentanta regională pentru Eurasia a ONG-ului pentru drepturile femeilor Equality Now, a declarat că proiectul de lege încearcă să redefiniească inițiativele privind egalitatea de gen ca promovând o „agendă LGBTQ”, adoptând o narativă în stilul Kremlinului care permite politicienilor să se prezinte ca apărători ai „valorilor naționale” în perioada premergătoare alegerilor.

„Ratificarea Convenției de la Istanbul în Letonia a produs rezultate semnificative, care nu sunt doar cuvinte pe hârtie, ci reprezintă vieți salvate”, a susținut Centrul MARTA, care militează pentru drepturile femeilor și ale migranților.

„Este o decizie rușinoasă pentru parlament”, a declarat și Andris Šuvajevs, liderul grupului parlamentar al Partidului Progresist de centru-stânga, pentru Politico.

Consiliul Europei a respins în repetate rânduri acuzațiile potrivit cărora tratatul impune teorii de gen, afirmând în mod special în 2022 că „Convenția de la Istanbul nu stabilește nicio normă nouă privind identitatea de gen sau orientarea sexuală”.