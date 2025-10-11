Letonia ordonă ca peste 800 de ruși să părăsească țara în următoarele zile

Letonia a ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie, după ce aceștia nu au reușit să demonstreze că stăpânesc limba letonă și că au trecut verificarea de securitate națională, a relatat vineri Politico, citată de Kyiv Independent.

Letonia și-a modificat pentru prima dată legile privind imigrația după invazia Ucrainei de către Rusia, la începutul anului 2022. În 2024, guvernul a introdus reguli mai stricte privind șederea legală a cetățenilor ruși.

Conform noilor reglementări, cetățenii ruși trebuie să obțină statutul de rezident pe termen lung în UE, să demonstreze cunoașterea limbii letone la nivelul A2 și să treacă un control de securitate națională până la 30 iunie 2025.

Aproximativ 30.000 de cetățeni ruși au fost afectați de noile reguli. În timp ce mulți au reușit să se conformeze, aproximativ 2.600 au părăsit voluntar Letonia.

În acelaș timp, 841 de cetățeni ruși nu au depus documentele necesare la timp. Acum, cei care nu au îndeplinit cerințele trebuie să părăsească țara până la 13 octombrie, a declarat Madara Puķe, șefa departamentului de relații publice al Oficiului pentru Cetățenie și Migrație din Letonia (OCMA), pentru Politico.

Unii rezidenți ruși au susținut că nu au aflat de schimbări până când nu li s-a tăiat accesul la beneficiile sociale, a spus Puke.