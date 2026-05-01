Leul continuă să se deprecieze, pe fondul crizei politice. Euro, la o nouă valoare record pe piața interbancară

Moneda naţională a continuat să se deprecieze vineri, în raport cu euro, și a urcat dimineaţă la 5,2 lei pe piața interbancară, scrie Ziarul Financiar. Euro a atins astfel un nou maxim istoric, în contextul crizei politice.

Euro a sărit de 5 lei miercuri, 29 aprilie, când a depășit pentru prima dată pragul de 5,10 lei, din mai 2025 şi până acum, atât pe piaţa interbancară, cât şi la cursul BNR. Joi, leul s-a depreciat în raport cu euro până la valoarea de 5,14 lei pentru un euro.

A fost cea mai scăzută valoare din 2005, de când Banca Centrală calculează media la care au loc tranzacțiile valutare. O valoare apropiată a fost în 8 mai 2025, după ce George Simion câștigase primul tur al alegerilor prezidențiale.

Vineri, 1 mai, nu este zi bancară, astfel că Banca Națională nu calculează cursul de schimb pentru această dată.

Conform ZF, pe piața interbancară cursul valutar a urcat vineri dimineaţă la 5,2 lei/euro, fiind cel mai ridicat nivel din istorie.

Ulterior, cursul a revenit sub acest prag, moneda naţională fiind tranzacţionată în jurul valorii de 5,19 lei/ euro.

Moneda naţională s-a depreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României la 5,1417 lei, în creştere cu 4,13 bani (0,8%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând un nou maxim istoric. De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3965 lei, în creştere cu 3,70 bani (+0,84%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3595 lei. Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5821 lei, în creştere cu 6,40 bani (1,16%), faţă de 5,5181 lei, cotaţia anterioară, înregistrând un maxim istoric.

Deprecierea monedei naționale vine pe fondul crizei politice generate de ieșirea de la guvernare a PSD, care a depus alături de AUR o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu, consideră că situația de pe piața valutară „se va calma” în zilele următoare, însă acest lucru nu înseamnă risipirea incertitudinilor legate de criza politică.

Scăderea încrederii investitorilor, pe fondul crizei politice, precum și ieșirile semnificative de capital sunt principalii factori care au cauzat deprecierea istorică a monedei naționale de joi în fața euro, consideră consultantul economic Adrian Negrescu, potrivit căruia cursul riscă să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro.