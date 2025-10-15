Lia Olguța Vasilescu nu dă credit sondajelor. Ce scor spune că ar obține PSD și cum explică voturile membrilor partidului pentru George Simion

Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat marţi seară, la Antena 3 CNN, că nu crede în scorurile PSD din ultimele sondaje, ea susţinând că, dacă mâine ar avea loc alegeri, PSD ar obţine între 25 şi 30%.

„Cu siguranţă, dacă mâine ar avea loc alegeri, cred că scorul partidului ar fi undeva între 25 şi 30 la sută. Partidul are şi o capacitate foarte bună de a se organiza în cadrul alegerilor”, a explicat Olguţa Vasilescu, citată de News.ro.

Edilul Craiovei a recunoscut că o parte din electoratul PSD a votat la prezidenţiale cu Călin Georgescu sau cu Victor Ponta.

Olguţa Vasilescu a explicat că a existat şi „confuzia întreţinută în mass-media” că pentru PSD ar fi bine să intre în turul doi George Simion, pentru maximizarea şanselor candidatului social-democrat într-o eventuală finală prezidenţială.

„A fost acea confuzie foarte bine întreţinută şi în mass media, că ne-ar ajuta foarte mult să fie candidatul nostru în turul doi cu Simion”, a afirmat Vasilescu.

Întrebată dacă a fost vorba de o strategie în PSD, după cum a rezultat dintr-un schimb de replici dintre Alfred Simonis şi Marcel Ciolacu, Olguţa Vasilescu a explicat că nu ştie să fi existat un plan ca PSD să dea voturi candidatului AUR în primul tur.

„Eu vă spun că am avut inclusiv membrii de familie care au votat cu Simion, convinşi că aşa ne ajută. Când mi-au spus, nu mi-a părut foarte bine, dar s-a întâmplat. Pentru că s-a întreţinut această isterie în mass media, că dacă intră Simion în turul doi cu Ciolacu, sigur îl bate Ciolacu. Deci este foarte posibil ca şi fără să fie fost vreo discuţie în cadrul partidului, pe care eu una n-am auzit-o, aceste voturi să se fi dat de la oameni care au crezut că ne-au ajutat astfel. Şi nu ne-au ajutat, din păcate”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

AUR, lider detașat în intenția de vot pentru alegerile parlamentare

Partidul condus de George Simion ar câștiga alegerile parlamentare dacă aceastea ar avea loc duminică, cu un scor dublu față de următoarea clasată, arată datele unui sondaj INSCOP Research realizat în perioada 6-10 octombrie 2025.

Potrivit studiului, AUR este cotat cu 40% din voturi, urmat de PSD, cu 17,6% și de PNL, cu 14,8%. Celelalte două partide din Coaliție – USR și UDMR – sunt cotate cu 11,5%, respectiv 5,2%.

Împreună, partidele care formează actuala coaliție de guvernare au 49,1% din intențiile de vot ale românilor.

Două dintre partidele aflate în prezent în Parlament sunt departe de pragul electoral de 5%. Potrivit sondajului, POT are 2,6% din intențiile de vot, iar SOS – 2%.