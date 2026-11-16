Lia Olguța Vasilescu vine cu o nouă propunere de reorganizare administrativă. Are un număr mai mic de județe decât a indicat anterior PSD

Reorganizarea administrativă a României poate fi făcută pe structura actuală a Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), a afirmat primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, într-o declarație de presă la finalul unei întrevederi cu premierul Luca Niculescu.

În România există 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională (ADR), câte una pentru fiecare regiune de dezvoltare a țării.

Europarlamentarul PSD Dragoş Benea, coordonatorul grupului intern din partid pentru reforma administrativ-teritorială a României, a indicat anterior ca posibil punct de plecare modelul celor 15 Curți de Apel, fără să susțină că viitoarea organizare va avea obligatoriu același număr de unități.

Lia Olguța Vasilescu a declarat că ce a indicat Dragoș Benea este doar o propunere, iar în interiorul partidului nu a fost luată o decizie. Ea a declarat că nu vorbește în numele partidului dar are altă propunere.

„Cred că interesul ar trebui să fie în primul rând pe absorbția de fonduri europene și atunci dacă ne gândim la o regionalizare, ar putea să fie o discuție pe care să o facem pe structura actualelor ADR-uri. Dar încă o dată, este o opinie personală și atât mai sunt mulți pași de făcut până departe”, a declarat Olguța Vasilescu.

Neacșu, despre reorganizarea județelor: Dacă anul următor nu ducem la bun sfârşit această reformă, am îngropat-o definitiv

Vicepremierul Marian Neacşu a declarat, luni, despre reforma administrativ-teritorială, că la un astfel de proiect lucrează Academia Română şi au convenit să ia legătura cu un comitet din această instituţie.

„Cred că în momentul ăsta toate scenariile sunt pe masă – de la a nu avea deloc o reorganizare la nivelul judeţelor, până la a avea diferiţi markeri care se vor dovedi a fi cei mai apropiaţi. Am văzut şi ştiam, de fapt, că la un astfel de proiect lucrează de multă vreme şi Academia Română şi în şedinţa de astăzi am convenit să luăm legătura cu un comitet coordonat de un academician, pentru a vedea în ce mod şi la ce rezultate au ajuns domniile lor”, a spus vicepremierul Marian Neacşu, despre reforma administrativ-teritorială asumată de PSD şi coordonată de europarlamentarul Dragoş Benea.

Neacşu a subliniat că reorganizarea județelor trebuiue să vină la pachet cu comasarea voluntară a unor localități.

„Evident că faza iniţială va fi cea care ar trebui să vizeze comasarea voluntară. Nu ştiu ce să spun în momentul ăsta, referitor la cât de mult voluntariat va fi pentru această abordare de comasare voluntară. În măsura în care vom găsi un set de avantaje care s-o facă atractivă, atunci sunt convins că ar putea să fie un succes. Altcumva, nu cred, părere personală, că va fi foarte mare înghesuială pe zona asta”, a precizat vicepremierul.

El a subliniat că este obligatoriu ca această reformă să fie făcută anul viitor. „În măsura în care nu facem anul următor şi nu ducem la bun sfârşit această reformă, înseamnă că am îngropat-o definitiv”.

Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că reforma administrativă este deocamdată în stadiul unei propuneri pe care a făcut-o europarlamentarul Dragoş Benea şi că nu a existat până acum o discuţie pe acest subiect în interiorul PSD.