Lia Savonea a izbucnit în ședința înregistrată a CSM: „Să discutăm când a fost în mod real capturată justiția în România”. Atac la Bolojan

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu, și șefa instanței supreme, Lia Savonea, au lansat acuze în ședința de marți a judecătorilor din CSM.

Ei au spus că în ultimul an magistrații au fost supuși unor campanii de denigrare.

„Absolut fals”, a spus șefa ÎCCJ despre ceva ce a susținut Ilie Bolojan.

Dar responsabilii sunt mai mulți, cred cei doi înalți magistrați.

„Populația nu înțelege toate aceste subterfugii, că suntem într-un stat de drept, că orice persoană are dreptul la prezumția de nevinovăție”, a afirmat Lia Savonea, șefa ÎCCJ.

Una dintre exprimările Liei Savonea s-a referit la filmul Recorder „Justiție capturată”.

Ce instituții au sesizat magistrații.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat o hotărâre pentru „apărarea independenței judecătorilor din România” și a decis să sesizeze organismele internaționale în legătură cu „atacul fără precedent la adresa justiției”.

Șeful CSM acuză „un plan prin care puterea judecătorească să fie subordonată politic”

Președintele CSM, judecătorul Liviu Odagiu, a lansat un atac dur la adresa politicienilor, pe care îi acuză că doresc subordonarea justiției.

El a subliniat că materialul care stă la baza hotărârii privind apărarea independenței justiției cuprinde „manifestările exprese ale factorului politic la adresa puterii judecătorești”, „articole de presă”, precum și „demersuri concrete ale unor politicieni, care au vizat un singur lucru: știrbirea independenței puterii judecătorești”.

Ședința Secției pentru judecători din 9 iunie 2026. Sursa video: CSM



Președintele CSM a invocat că, pe fondul campaniei de denigrare, încrederea publică în justiție a scăzut sub media europeană.

„Datoria noastră este să oferim astăzi un răspuns cetățenilor, nu este datoria noastră să ne victimizăm și nu asta vă cer. Ci să încercăm să păstrăm forța și independența sistemului judiciar, a puterii judecătorești”, a spus Liviu Odagiu.

„Ceea ce vă cer este să garantăm drepturi și libertăți pentru cetățean. În condițiile în care judecătorii vor ajunge la statutul de funcționar public, vor ajunge o funcțiune a statului, echilibrul între forța statului și fragilitatea drepturilor și libertăților nu va avea cine să îl garanteze.

Ceea ce s-a întâmplat a fost un mecanism, un plan prin care puterea judecătorească să fie subordonată politic și prin care independența judecătorească să fie coborâtă la nivelul statutului unui funcționar public”, a acuzat șeful Consiliului Superior al Magistraturii.

Lia Savonea: „S-au folosit jumătăți de adevăr”

Prezentă la ședința Secției pentru judecători a CSM, Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a spus că hotărârea privind apărarea independenței justiției este o „e o radiografie a cum se face manipularea de o manieră profesionistă”.

Ea a acuzat că „s-au folosit jumătăți de adevăr, jumătăți de minciună și în felul acesta s-au obținut o manipulare și o stigmatizare a judecătorilor și a procurorilor, a tuturor celor care beneficiam de aceste pensii”.

Referire la ce a spus Ilie Bolojan: „Absolut fals”

„Da, era adevărat că aveam niște condiții care erau generate de protecția independenței, condiții mai bune de pensionare atât în ceea ce privește remunerarea, cât și perioada de timp la care puteam s-o facem”,a explicat președinta instanței supreme.

„Ceea ce însă era absolut fals era ceea ce spunea fostul prim-ministru, la ore de mare audiență publică și prin campanii prelungite: că (pensionarea n.r.) se face de către toți judecătorii la 49-50 de ani, că are statistici care nu a contat că au fost apoi prezentate în lumina reală de către Consiliul Superior al Magistraturii. Ceea ce populația a reținut a fost că suntem o categorie privilegiată”, a mai adăugat Savonea, referindu-se la premierul Bolojan, dar fără a-l numi.

Savonea: „Să vorbești doar despre prescripție, o formă de manipulare”

Șefa ICCJ a reclamat o „modalitate de manipulare dusă la extrem: focalizarea disproporționată pe materia penală”, precizând că doar 13% din activitatea instanțelor o reprezintă cauzele penale:

„A vorbi doar despre această nișă de penal și din penal doar despre prescripție a fost tot o formă de manipulare și de a crea o imagine falsă, de a generaliza cumva, de a amplifica niște idei simple. Atunci când discutăm despre materia penală, vrând-nevrând vorbim despre corupție, despre cauze cu violență, cu accidente grave și firește că ele generează emoție publică.

Or, focusând pe un caz care, să spunem, s-a finalizat cu achitare, nu s-a finalizat cu condamnare, și amplificându-l, dacă se vorbește continuu și se reduce doar la această idee, că s-a trimis în judecată și nu s-a obținut o condamnare, populația a înțeles că, de fapt, justiția nu funcționează”

”Populația nu înțelege toate aceste subterfugii, că suntem într-un stat de drept, că orice persoană are dreptul la prezumția de nevinovăție, la judecarea cauzei respectivei persoane într-un proces echitabil”, a spus Lia Savonea.

„Stigmatizăm judecătorul din materie penală”

În opinia președintei instanței supreme materia penală a beneficiat de o focalizare excesivă și că doar anumite cauze „s-au bucurat de prescripția răspunderii penale”.

„Cine este responsabil de prescripție? Judecătorii? Nu. O spune și acest material foarte limpede și o știm cu toții. O știu și politicienii, cei care au folosit politic ca o armă această chestiune împotriva instanțelor. Vina aparține Legislativului și mai vedem că vina aparține și organelor de urmărire penală, care, într-o proporție covârșitoare, au trimis dosarele pe care le-au trimis la limita răspunderii penale.

Atunci, stigmatizăm judecătorul din materie penală pentru că el se chinuiește să facă față unor valori europene și standarde europene, să asigure protecția cea mai înaltă cetățenilor români atunci când suntem într-un aparent conflict de valori între cele trei curți: Curtea Constituțională, Curtea de Justiție și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului”, a adăugat președinta ICCJ.

„Să discutăm când a fost în mod real capturată justiția în România”

Lia Savonea a făcut trimitere și la „capturarea justiției”, tema documentarului Recorder, care de la publicare, în 9 decembrie, și până acum a adunat 5,5 milioane de vizualizări. Documentarul se intitulează chiar „Justiție Capturată”.

„Apropo de capturarea justiției, să discutăm când a fost în mod real capturată justiția în România, pentru că putem vorbi onest și despre această temă: dacă a fost și când a fost ea, nu acum, când a încercat să se elibereze din anumite constrângeri.

Și poate tocmai asta deranjează: această independență pe care judecătorii și-au luat-o, să se ghideze după valorile europene, după valorile reale ale statului de drept, se pare că nu a fost tocmai pe placul puterii politice, a Guvernului, a Parlamentului în România.

Și sunt întru-totul de acord cu concluzia pe care tinde să o tragă această hotărâre, dacă vom reuși și o vom agrea: că scopul acestei manipulări de un an de zile, acestor presiuni a fost slăbirea puterii judecătorești, slăbirea independenței reale a judecătorilor”, a adăugat Lia Savonea.

Pe cine au sesizat

CSM a anunțat, la finalul ședinței, că sesizează: Comisia Europeană, Parlamentul European, Reţeaua Curţilor Supreme, a Inspecţiilor Judiciare, a Consiliilor Judiciare, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, Asociaţiile internaţionale ale judecătorilor (MEDEL, EAJ) – OCDE și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

De asemenea, Secţia pentru judecători a decis să trimită această decizie a CSM preşedintelui Nicușor Dan, Guvernului și Ministerul Afacerilor Externe, care este coordonator al procesului de aderare la OCDE.