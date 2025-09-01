Primul pachet pentru care Bolojan își asumă răspunderea, reforma pensiilor magistraților: Înțelegem contribuția lor, dar trebuie echitate. O pensie medie trece de 25.000 de lei, dar numeroase pensii trec de 35.000 de lei

Modificarea sistemului de pensii speciale în magistratură este primul din cele cinci proiecte din pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul își asumă acum răspunderea în Parlament. „Am văzut protestele magistraților, nu este o lege împotriva lor, ci pentru echitate și încredere în justiție”, a spus premierul Bolojan.

„Trebuie să restabilim dreptatea, păstrăm respectul pentru magistrați, dar trebuie să asigurăm o doză de echitate. Magistrații români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani, o pensie medie trece de 24.000 de lei, dar numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere.

Va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește la 35 de ani”, a declarat Bolojan în plenul reunit al Parlamentului.

El a spus că a văzut protestele magistraților și că „nu este o lege împotriva lor”, ci una „pentru echitate și încredere în justiție”.

„Magistratura rămâne un pilon fundamental al statului de drept. Vă cer sprijinul pentru ca împreună să dăm un semnal clar că România poate fi condusă cu responsabilitate și respect pentru principiile asumate”, a afirmat Bolojan.

Cum a modificat Guvernul sistemul pensiilor speciale

Proiectul privind pensiile magistraților rămâne nemodificat față de varianta pusă în dezbatere publică în 14 august, care a stârnit reacții dure și proteste din partea magistraților, ce au declanșat protestele prin suspendarea activității.

Dacă proiectul va fi adoptat și va trece de Curtea Constituțională, va intra în vigoare începând cu 1 octombrie 2025.

Până în 2036, există norme tranzitorii – magistraților li se va adăuga, treptat, în fiecare an, câte un an și șase luni în plus la vârsta de pensionare, adică aceasta va crește treptat. Din 2036, vârsta de pensionare va fi la 65 de ani.

Proiectul privind modificările pensiilor magistraților include următoarele modificări:

Stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani.

Pentru a intra la pensie magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vehime de 25 de ani.

Pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. Acum, este 80% din ultimul salariu brut încasat.

Pentru magistrații care sunt în acest moment în funcție: noua eşalonare a creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an şi 6 luni, până în anul 2036.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Proiectul a generat reacții dure din sistemul judiciar și a dus la declanșarea acțiunilor de proteste la nivelul instanțelor și parchetelor din întreaga țară.