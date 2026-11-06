Lia Savonea, despre soluția propusă de Luca Niculescu: „Apreciem această schimbare de atitudine”

După ce premierul Luca Niculescu a declarat că va propune eșalonarea plății celor 5 miliarde de lei pe care statul le datorează magistraților, Lia Savonea, președinta Înaltei Curți, a apreciat „schimbarea de atitudine față de Guvernul anterior”.

Premierul Luca Niculescu a declarat marți seară, la TVR, că „statul român trebuie să respecte hotărârile judecătoreşti” și obligațiile, el anunţând că doreşte un dialog în urma căruia restanţele salariale ale magistraților să fie achitate eşalonat.

„Sigur că o sumă ca aceasta este mare, dar în acelaşi timp, după cum spuneam, este o hotărâre judecătorească definitivă, trebuie să o respectăm (…) Cred că trebuie să avem dialog şi cred că trebuie să găsim înţelegere, pentru că vor exista propuneri de eşalonare”, a afirmat Luca Niculescu.

Șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, a fost întrebată vineri de Cotidianul dacă ar accepta plata eșalonată a celor cinci miliarde de lei datorate magistraţilor.

„Consider că este prematur să mă pronunț asupra unor eventuale propuneri înainte ca acestea să fie prezentate și discutate în cadrul unui dialog instituțional”, a răspuns Lia Savonea, pentru Cotidianul.

„Am remarcat o schimbare semnificativă”

Savonea a mai spus că a remarcat „schimbarea semnificativă și binevenită” față de Guvernul anterior condus de Bolojan.

„Este firesc să avem mai întâi discuții oficiale cu reprezentanții actualului Guvern, cu atât mai mult cu cât am remarcat o schimbare semnificativă și binevenită de abordare față de Guvernul anterior, reflectată, până în prezent, într-un discurs echilibrat, constructiv și într-o deschidere reală către dialog”, a mai spus Savonea.

„Apreciem această schimbare de atitudine și considerăm că este important să acordăm dialogului instituțional șansa de a conduce la soluții concrete, care să țină seama atât de drepturile recunoscute magistraților, cât și de principiile statului de drept”, a continuat Lia Savonea.

În 15 octombrie, Guvernul a fost obligat să plătească drepturile salariale restante ale magistraților, de 1 miliard de euro, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv procesul pe care tot ea îl deschisese împotriva Executivului.