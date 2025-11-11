Revocarea Liei Savonea de la vârful Instanței Supreme, cerută în stradă. Protest anunțat în fața ÎCCJ. „Venim cu un propriu rechizitoriu”

Mai multe organizații civice, printre care Corupția Ucide, Rezistența, Inițiativa Timișoara și Inițiativa România, organizează un protest vineri, 14 noiembrie, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, cerând revocarea judecătoarei Lia Savonea din funcția de președintă a Instanței Supreme.

Manifestația, intitulată „ Ce face Lia cu Justiția din România? – Cerem revocarea apărătoarei corupților!”, este anunțată printr-un eveniment pe Facebook pentru ora 18.30 în Strada Octavian Goga nr. 2 din București, unde are sediul provizoriu Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Reprezentanții societății civile spun că ies în stradă „pentru Justiție, pentru România, pentru viitorul în care legea chiar se aplică!”.

Aceștia o acuză pe Lia Savonea că a susținut modificări legislative care au slăbit lupta anticorupție, cum ar fi breșe pentru prescripția rapidă și avantaje pentru politicieni cu dosare grel, a transformat CSM într-un instrument politic, a intimidat și izolat magistrați incomozi, a promovat persoane controversate, în special la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), decizii judiciare extrem de contestate și influențarea completelor în dosare sensibile.

De, asemenea ONG-urile reclamă că procedura de numire a Liei Savonea „a fost pornită în afara termenului legal și cu lipsă de transparență. Declic a contestat în instanță numirea Liei Savonea deoarece aceasta a fost făcută cu 3 luni mai devreme decât termenul legal”.

Organizațiile cer public revocarea Liei Savonea din fruntea Instanței Supreme și militează pentru „o justiție independentă, transparentă, europeană și orientată către adevăr, nu către protejarea celor privilegiați”.

„Prin influența doamnei Savonea, justiția nu mai e a cetățenilor, ci a celor privilegiați, și independența magistraților a fist, din păcate, trabsformată într-o glumă amară. Avem câteva exemple recente de dosare și de decizii ultracontroversate: ICA, soluții în cazurile Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu. Noi o să venim cu un propriu rechizitoriu, o echipă de civiști și jurnaliști lucrează de mai multe zile să pună pe hârtie absolut toate elementele care țin de comportamentul Liei Savonea. Consiliul Superior al magistraturii este singurul organism care o poate demite”, a declarat pentru, TVR Info, Diana Voicu, președinte Inițiativa România, unul dintre organizatorii al protestului.

Savonea și-a început mandatul de trei ani în fruntea Înaltei Curți de Casație și Justiție în luna august 2025.

Lia Savonea a promovat în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală în 2023. Anterior, a fost președinte a Curții de Apel București.

Lia Savonea a fost membru al CSM în perioada 2017-2023, iar în 2019 a fost președinte al Consiliului. HotNews.ro scria, la momentul numirii la Curtea Supremă, că ea este considerată unul dintre cei mai influenți oameni din sistemul judiciar și lider al grupării antireformiste din CSM.

Comunitatea Declic a lansat în 2023 o petiţie publică împotriva Liei Savonea, petiție semnată de zeci de mii de oameni, în care solicita CSM să nu o promoveze la instanţa supremă.