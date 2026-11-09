Liberalii care au depus plângeri împotriva PNL riscă să fie excluși din grupul parlamentar. O senatoare îl acuză pe Bolojan de „șantaj”

Biroul Politic Național al PNL a acordat liderilor de grup din Parlament mandatul de a-i exclude pe liberalii care refuză să își retragă acțiunile inițiate în instanță împotriva deciziilor prin care partidul le-a recomandat parlamentarilor PNL cum să voteze, a declarat Ilie Bolojan, luni, la Parlament. Senatoarea Alina Gorghiu, care se numără printre liberalii în cauză, a reclamat că este „victima unui șantaj”.

Alina Gorghiu a declarat, luni, într-un mesaj video pe Facebook, că nu se va lăsa „șantajată” sau „intimidată” și nu intenționează să își retragă „nicio sesizare, nicio acțiune în instanță, ca urmare a acestor amenințări”.

„Astăzi, vorbesc despre ceva ce nu mi-am imaginat că voi trăi în propriul partid. Am înțeles pe propria piele ce înseamnă să fii pusă sub presiune să renunți la justiție, să ți se ceară să alegi între apărarea drepturilor tale și apartenența la grupul parlamentar al partidului în care ai muncit 27 de ani – și, da, mă consider victima unui șantaj și o spun de la început, nu voi ceda”, a spus senatoarea PNL, membră a grupului de liberali care contestă actuala conducere a partidului.

Alina Gorghiu îl acuză pe Ilie Bolojan de „șantaj”

Ea susține că „e foarte grav” ce s-a întâmplat duminică în Biroul Politic Național al PNL și i-a solicitat lui Ilie Bolojan „să renunțe la acest șantaj”.

„Potrivit deciziei domnului Bolojan, celor care au dat partidul în judecată li se acordă 10 zile să renunțe la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare. Îi solicit public lui Bolojan să reanalizeze această decizie ilegală, să se consulte cu specialiștii și să renunțe la acest șantaj în interiorul PNL”, a adăugat Gorghiu.

Senatoarea liberală a mai spus că se așteaptă „ca atacurile să se întețească”.

„Dar aceste atacuri nu îmi vor dicta deciziile. Nu îmi e frică de Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu și nici de cei care cred că funcția de partid le permite să mă reducă pe mine sau pe colegii mei la tăcere. Lupta politică trebuie să aibă limite. Când condiționezi apartenența la grupul parlamentare de renunțarea la justiție ai depășit o linie roșie. Din punctul meu de vedere, un lider care recurge la asemenea presiuni își pierde autoritatea morală în fața colegilor”, a conchis ea.

Bolojan: „E o chestiune de claritate, de decență și de normalitate”

Liderul PNL a susținut, luni, într-o conferință de presă, că Biroul Politic Național al PNL a luat această decizie „pentru a păstra coerența votului în grupurile noastre parlamentare, pentru a fi cât se poate de clari, pentru a ne defini cât se poate de clar identitatea”.

„Oriunde, de la un consiliu local, la un consiliu municipal, la un consiliu județean, în Parlament, acolo unde un partid decizie o poziționare într-o problemă strategică importantă, legată de dezvoltarea unei comunități, legată de un proiect de investiții, legată de alegeri sau alte aspecte de genul acesta, este logic să existe o coerență între ceea ce decide un partid și votul grupului de consilieri. Fiecare, sigur, poate vota așa cum dorește, inclusiv parlamentarii, dar nu pot să facă acest lucru din calitatea de membri ai unui grup de consilieri”, a declarat Ilie Bolojan.

El consideră că „e o chestiune de claritate, de decență și de normalitate”.

„Cei care contestă acest drept principial, de a face recomandări privind votul într-o problemă sau alta, care, v-am spus, este o problemă fundamentală, au două posibilități – să retragă aceste procese, sau mandatul care s-a dat conducerii acestor grupuri parlamentare este să nu mai facă parte din aceste grupuri. E o chestiune de claritate, de decență și de normalitate. Cât timp ești într-un grup politic și acel grup decide un anumit tip de vot, mi se pare de bun simți să îți respecții colegii și grupul. Dacă nu, poți să faci politică în altă parte, dar nu în interiorul acestui grup”, a mai declarat președintele PNL.