Liceul „Grigore Cerchez” din București, evacuat după ce a fost semnalat miros de gaze

Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” din București a fost evacuat joi după-amiază, după ce în curtea unității a fost semnalat un miros de gaz, au transmis ISU București-Ilfov și Poliția Capitalei.

Potrivit ISU, echipele de intervenție au făcut verificări și măsurători în interiorul clădirii și în exterior, iar alimentarea cu gaze a fost oprită preventiv.

Sursa citată a precizat că Distrigaz este prezent la faţa locului.

Elevii și personalul au fost evacuați, fără ca cineva să acuze probleme medicale, au mai precizat pompierii.

Poliția Capitalei a transmis, într-un comunicat, că Secția 14 a fost sesizată în jurul orei 14:00, prin apel la 112, cu privire la „posibile scurgeri de gaze” în curtea colegiului. Echipajele de ordine publică sosite la fața locului au confirmat prezența mirosului.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și, în sprijin, o ambulanță SABIF.

Incidentul are loc la câteva săptămâni după o alertă similară la Liceul Teoretic „Theodor Pallady” din Sectorul 3, unde s-a constatat ulterior că scurgerea de gaz provenea de la o vană aflată în exteriorul unității.