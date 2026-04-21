Lider liberal, mesaj tranșant legat de propunerea de premier pe care ar face-o PNL dacă Guvernul pică prin moțiune de cenzură: „Nu există nici un motiv să nu facem asta”

Dacă Guvernul Bolojan va fi demis printr-o moțiune de cenzură, „PNL va participa cu siguranță la consultările pe care președintele le va convoca, dar rezoluția partidului este clară, de a nu mai face parte dintr-o guvernare cu PSD”, a declarat, marți, la RFI, președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean.

În opinia sa, motivele PSD de retragere a sprijinului pentru premierul Bolojan „sunt absolut neplauzibile”: „Motivele reale nu au legătură nici cu bugetul, nici cu indicatorii economici sau cu direcția coaliției, au legătură cu reformele pe care premierul Bolojan le-a promovat, reforme prevăzute în programul de guvernare votat în Parlament, reforme care sigur că au deranjat. Vorbim de pensiile magistraților, de salariile din autoritățile autonome, de reforma administrației și discutăm inclusiv de companiile de stat, care trebuie să devină mai performante”.

„Există posibilitatea ca PNL să rămână în Opoziție”

Întrebat ce va face PNL dacă Guvernul va fi demis printr-o moțiune de cenzură, Mircea Abrudean a spus că „rezoluția PNL este clară, de a nu mai face parte dintr-o guvernare cu PSD”, astfel că există posibilitatea ca partidul să rămână în Opoziție: „Nu este nici o problemă, din punctul nostru de vedere”.

Chestionat, de asemenea, dacă în cazul în care Guvernul pică PNL va merge la consultările de la Cotroceni tot cu Ilie Bolojan ca propunere de premier, șeful Senatului a răspuns: „Evident, da, aceasta este decizia, nu există nici un motiv să nu facem asta. Doar pentru că nu mai vrea PSD să-l aibă pe Bolojan ca premier nu este o motivație pentru PNL, nu stabilește PSD sau alt partid cine este premierul susținut de Partidul Național Liberal. Este premierul Bolojan, președintele PNL, care va rămâne în continuare opțiunea PNL pentru funcția de prim-ministru”.

Conducerea extinsă a liberalilor a intrat marți dimineață într-o ședință în care, potrivit surselor HotNews, va fi adoptată o rezoluție de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, după ce PSD a decis ieri să-i retragă sprijinul.

Emil Boc a spus, înainte de reuniune, că din „punct de vedere constituțional lucrurile sunt simple”, iar Guvernul Bolojan va rămâne până când se va forma o altă majoritate.