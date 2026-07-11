Lider PNL, mesaj pentru Nicușor Dan înaintea consultărilor: „Nu ne cereți să salvăm PSD” 

Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, i-a transmis sâmbătă președintelui Nicușor Dan, înaintea consultărilor de luni pentru desemnarea premierului, să nu ceară liberalilor să „salveze” PSD. „Dacă credeţi că veţi combate extremismul alături de PSD, sunteţi într-o mare eroare”, i-a mai spus el şefului statului.

„Câteva mesaje pentru Nicuşor Dan înainte de consultările de luni. Nu ne cereţi să salvăm PSD. Pe români nu îi interesează viitorul PSD (s-a văzut asta din ultimele sondaje), şi cu atât mai puţin pe noi. Românii nu au votat pentru ca Partidul Naţional Liberal să devină colacul de salvare al unui partid care a generat ani la rând instabilitate, blocaje şi lipsă de încredere”, spune Alexandru Muraru într-o postare pe Facebook.

„AUR este copilul născut din PSD”

„Partidul Naţional Liberal este rupt definitiv de PSD, oricâte decizii s-ar da în instanţă şi oricât aţi încerca să vă amestecaţi în viaţa internă a partidului nostru. Viitorul liberalilor îl hotărăsc liberalii. Dacă voiaţi să duceţi o luptă onestă împotriva extremiştilor, aţi avut şansa să o faceţi doar alături de PNL şi alte formaţiuni democratice de dreapta. Dacă credeţi că veţi combate extremismul alături de PSD, sunteţi într-o mare eroare. AUR este copilul născut din PSD care astăzi şi-a întrecut părintele şi profesorul la cinism, minciună şi populism”, a continuat Muraru.

Liderul PNL Iaşi i-a mai transmis preşedintelui să se uite pe sondaje, „pentru a înţelege realitatea în care ne aflăm. Discuţiile de luni sunt cu privirea la viitor, nu la trecut, chiar dacă matematica se face pe scaunele din Parlamentul de astăzi”.