Lider PNL, mesaj pentru tabăra Bolojan după ce a fost destituit în BPN: Nu voi accepta niciodată să pun genunchiul în pământ

„Nu voi accepta niciodată să pun genunchiul în pământ în fața oricărei conduceri centrale, atunci când este vorba despre filiala noastră”, a reacționat marți deputatul liberal George Scarlat, care a condus filiala de Galați, după ședința de BPN în care mai mulți șefi de organizații din tabăra Veștea au fost înlăturați din funcțiile de conducere pe care le aveau.

Scarlat a confirmat că fost revocat din funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei judeţene PNL Galaţi, și afirmă că schimbarea conducerii filialei pentru a treia oară în mai puţin de un an şi jumătate afectează şansele organizației să obțină rezultate.

„Vreau să știți că, doar eu am fost revocat din funcția de Președinte interimar, Biroul Permanent Județean nu a fost dizolvat (cel puțin de data aceasta), negăsind un argument, de ce ar face-o(?!)”, a scris deputatul liberal, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Nu sunt tulburat în niciun fel pentru că nu mai ocup o funcție, o funcție cu o responsabilitate. Funcțiile sunt vremelnice, omenia însă e pentru totdeauna. Sunt însă dezamăgit (recunosc sincer) pentru că un proiect a fost oprit înainte de a avea șansa să fie demonstrat”, mai afirmă el.

„Să schimbi de trei ori conducerea unei organizații politice județene în mai puțin de un an și jumătate și să te aștepți la mari rezultate, asta ține de o «strategie» a cărui înțeles mie îmi scapă. O ușoară umbră de mâhnire, vine din faptul că, încă odată conducerea centrală a PNL nu a înțeles că este nevoie să oferi timpul necesar pentru a construi ceea ce mi-am și ne-am asumat: o organizație unită, credibilă și capabilă să formeze o echipă sudată și performantă, cu candidați valoroși cu care să ne batem, cu adevărat, pentru a câștiga următoarele alegeri”, a adăugat Scarlat, în postare.

Acesta mai afirmă că își asumă tot ceea ce a făcut la conducerea organizației „cu bune, cu rele” și le transmite colegilor să fie convinși că „aș fi fost și sunt la fel de pregătit să-mi asum și responsabilitatea rezultatelor”.

„Din păcate, nu voi accepta niciodată să pun genunchiul în pământ în fața oricărei conduceri centrale, atunci când este vorba despre filiala noastră, doar ca să îmi fie mie bine (așa cum unii predecesori au ales mereu). Nu voi alege niciodată tăcerea în detrimentul unor adevăruri care se cer rostite și pe care, probabil, mulți le gândesc și puțini sau deloc le rostesc”, a conchis deputatul PNL.

Conducerea Partidului Național Liberal s-a reunit luni seară, de la ora 19.00, într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN), în care liderii formațiunii au luat primele decizii concrete după ce instanța a dat dreptate taberei anti-Bolojan.

Principala decizie luată prin vot a vizat „decapitarea” conducerii a șase filiale din partid: PNL Ialomița (Dragoș Soare), PNL Galați (George Scarlat), PNL Sector 2 (Monica Anisie), PNL Sector 3 (Andrei Baciu), PNL Sector 4 (Ionuț Stroe) și PNL Sector 5 (Dan Meran).

Conducerea PNL a insistat, într-un comunicat oficial transmis după ședința care a durat mai bine de trei ore, că deciziile au fost luate cu votul a două treimi din membrii BPN, „în conformitate cu prevederile statutare”.

„Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea preşedintelui interimar, George Scarlat”, scrie în comunicatul oficial transmis după încheierea ședinței de BPN.

„Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL”, a motivat conducerea partidului.

Tot în cadrul ședinței de luni, Biroul Politic Național a validat propunerea privind componența Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP). Din Consiliul Director al ISP urmează să facă parte președintele PNL, Ilie Bolojan, trei foști președinți ai partidului – Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan, precum și Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru.