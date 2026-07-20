O nouă ședință crucială în războiul din PNL, în scurt timp. Mutarea pregătită împotriva contestatarilor lui Bolojan

Conducerea Partidului Național Liberal se întâlnește luni seară, de la ora 19.00, într-o ședință a Biroului Permanent Național (BPN), în care se așteaptă ca liderii formațiunii să ia primele decizii concrete după ce instanța a dat dreptate taberei anti-Bolojan.

Astfel, potrivit surselor HotNews din partid, în BPN-ul programat pentru luni, la ora 19:00, va fi propus un nou vot pentru îndepărtarea liderilor din tabăra „puciștilor” de la șefia filialelor PNL. Practic, este pregătită o mutare care să reconfirme susținerea în partid a președintelui partidului, Ilie Bolojan și realegerea în funcțiile de șefi de filiale pe cei care au fost dați jos în urma hotărârilor Tribunalului București.

Ședința de BPN este prima reuniune oficială după ce tribunalul a decis suspendarea deciziilor congresului și repunerea în funcție a contestatarilor lui Bolojan.

Pe 23 iunie, Biroul Politic Național al PNL a decis dizolvarea a 12 conduceri de filiale. Au fost înlăturați din forul de conducere contestatari ai actualului lider al partidului, precum Alina Gorghiu, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Aceste schimbări au fost însă întoarse de instanță. Pe 9 iulie, Tribunalul București a decis suspendarea a patru hotărâri ale Congresului PNL și a 17 decizii ale Biroului Permanent al PNL, luate de noua conducere aleasă la Congres. Astfel, foștilor președinți de filiale, contestatari ai lui Bolojan, ar fi trebuit să li se redea funcțiile.

Tabăra Veștea a lansat Platforma Liberal Conservatoare

După ce săptămâna trecută lansau ideea unei platforme liberal-conservatoate, aceasta a fost lansată luni pe Facebook. Liderii anti-Bolojan au început să se înscrie, rând pe rând, într-un nou grup cu titlul: „PNL – Platforma Liberal Conservatoare!”.

Adrian Veștea și Alina Gorghiu sunt printre cei mai activi membri. Din grup mai fac parte și alți susținători ai lui Veștea, precum Toma Petcu, Rareș Bogdan, Monica Anisie și Alin Tișe, liberalul care a anunțat lansarea platformei.

Potrivit surselor HotNews din PNL, nu există nicio cerere sau înștiințare la sediul din Modrogan privind noua platformă. Chiar manifestul publicat luni recunoaște limitele statutare care împiedică crearea unei noi facțiuni în interiorul partidului: „Nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului. Statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne. Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare”, scrie în postarea Platformei Liberal Conservatoare de pe Facebook.

Manifestul nu e lipsit, totuși, de atacuri la actuala conducere a PNL. Valorile noului for de dezbateri sunt prezentate drept principii de care echipa lui Bolojan s-ar fi îndepărtat:

„Credem într-un PNL întemeiat pe libertate, economie de piață, proprietate privată, democrație internă, meritocrație și respect pentru valorile naționale. Suntem un partid național-liberal și, pe această temelie, un partid profund european, euroatlantic și occidental. Atașamentul față de Uniunea Europeană și NATO nu este incompatibil cu apărarea identității naționale; dimpotrivă, se sprijină pe aceasta. (…) În ultimii ani, tot mai mulți membri ai partidului au constatat o îndepărtare de la aceste valori”, mai scrie în manifest.

„Platforma” lansată de contestarii lui Bolojan, ținta ironiilor actualei conduceri

Dan Motreanu, ales unic prim-vicepreședinte PNL la Congresul suspendat de instanță, a ironizat decizia de a propune o platformă conservatoare într-un partid deja conservator:

„A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou”, a scris Motreanu luni pe Facebook.

O reacție și mai virulentă a venit din partea deputatului Silviu Coșa:

„Zău dacă înțeleg de ce i-or fi zis «platforma conservatoare» și nu «platforma alături de PSD». Ar fi fost mai clar și mai [mă scuzați] onest”, a scris Coșa, tot într-o postare pe Facebook.

La rândul ei, Raluca Turcan a ieșit și ea la atac, afirmând că așa-zisa „platformă conservatoare” din PNL pare construită în birou la președintele PSD, Sorin Grindeanu, subliniind că liberalii au deja un program politic care definește clar identitatea, valorile și direcția partidului.

„Așa-zisa «platformă conservatoare» din PNL pare construită în birou la Sorin Grindeanu. Cel mai probabil, această inițiativă face parte din planul anunțat de Sorin Grindeanu de a-și asigura o majoritate parlamentară pentru viitoarele sale proiecte politice sau pentru cine știe ce altă construcție de culise. PNL nu are nevoie de o nouă «platformă conservatoare». PNL are deja un program politic care îi definește clar identitatea, valorile și direcția. Problema nu este lipsa unei doctrine, ci lipsa de consecvență a unor oameni care au ales să o abandoneze. Conservatorismul nu poate fi folosit drept paravan pentru compromisuri politice. Nu poate justifica apropierea de PSD, dependența de PSD, împărțirea funcțiilor cu PSD, sinecurile, mufarea la bani publici sau participarea la grupări care au transformat statul într-o sursă de privilegii”, a scris Turcan, într-o postare în mediul online.

„Să aibă curajul propriilor convingeri. Să-și facă partid. Să meargă în fața românilor. Să ceară votul oamenilor spunându-le ca esența liberalismului înseamnă sa execute comenzile PSD. Atunci vom vedea dacă există susținere populară pentru politica trădării”, a completat deputata liberală.

Replica pentru Motreanu a venit imediat

Liderul filialei PNL Ilfov, Hubert Thuma, a replicat luni cu un mesaj ironic adresat lui Dan Motreanu pe tema liberal-conservatorismului din partid. Thuma afirmă că PNL este „astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu”.

„Am citit postarea lui Dan Motreanu despre platforma liberal-conservatoare şi, sincer, nu ştiu dacă să mă îngrijorez sau să zâmbesc când văd atâta democraţie explicată de cineva care pare deranjat că mai există şi alte păreri. Dan ne explică doct că platforma liberal-conservatoare ar fi inutilă, pentru că partidul are deja această doctrină. Sigur că o are. O păstrează impecabil, neatinsă de practică, undeva într-un sertar. PNL este astăzi liberal-conservator exact cum unele restaurante au homar în meniu: apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Şi pliantele de partid, ca şi meniurile, promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează”, a afirmat Hubert Thuma, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Thuma mai susține că „în partidul real, liberalismul se vede astăzi cam aşa: partidul este condus prin excluderi, numiri, dizolvări, ameninţări, decizii luate înaintea şedinţelor şi voturi organizate doar ca să confirme ce s-a hotărât deja”.

„Dar, linişte: avem documentul «Modernizare cu Rădăcini». După ce au început să smulgă din rădăcini organizaţii întregi, au trecut la modernizarea partidului prin numiri de la centru ale unor interimari şi eliminarea alegerilor de jos în sus”, a adăugat liderul filialei de Ilfov.

Ce se întâmplă, între timp, în instanță

Tribunalul București a amânat dezbaterile în cazul cererii PNL privind aprobarea noului statut al partidului aprobat la Congresul Extraordinar din 21 iunie, după ce două judecătoare au făcut pe rând cerere de abținere, a scris mai devreme în cursul zilei de luni Agerpres.

Neaprobarea noului statut de către instanță a fost principalul motiv pentru care tribunalul a suspendat pe 8 iulie toate hotărârile luate la Congres.

Pe 16 iulie, tribunalul a aprobat cererea de abținere formulată de judecătoarea Mihaela Luciani, dosarul fiind repartizat judecătoarei Evelina Vîlcu.

La rândul ei, Evelina Vîlcu a formulat o cerere de abținere, admisă luni de Tribunalul București, urmând ca dosarul să fie înaintat altui magistrat.

Pe 8 iulie, judecătoarea Mihaela Luciani a suspendat toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL, după ce a constatat că deciziile de la Congres au fost adoptate în baza unui Statut modificat al partidului, care nu era aprobat de către instanță.

Concret, judecătoarea explica faptul că PNL trebuia să înregistreze noul statut în registrul partidelor politice înainte de a lua decizii la Congres.

Ea a admis atunci o solicitare introdusă de „puciștii” din PNL, care au reclamat faptul că întreaga procedură a Congresului Extraordinar, incluzând depunerea candidaturilor, alegerea organelor de conducere, aprobarea modificărilor statutare și adoptarea măsurilor cu caracter sancționator îndreptate împotriva reclamanților, s-a desfășurat în temeiul unor dispoziții cuprinse într-un proiect de modificare a Statutului care, la data adoptării acestor acte, nu intrase în vigoare și, potrivit mecanismului statutar de adoptare, era lipsit de aptitudinea de a produce efecte juridice.

Printre reclamanți se află Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Tribunalul a suspendat atunci Hotărârile Congresului prin care Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al partidului; era reconfirmată poziția PNL de a nu mai face coaliție cu PSD; se stabilea excluderea din partid a acelor membri ai PNL care ar vota, susține sau participa la crearea unui guvern cu PSD; se solicita demisia din partid a unor membri importanți din tabăra „puciștilor”, respectiv Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu. Totodată, a fost aprobată modificarea Statutului PNL, pentru a se introduce formula moțiunilor în privința candidaturilor în cadrul congresului, pentru a se crea Biroul Permanent Național ca principală structură internă de conducere a PNL și pentru a se întări disciplina de partid.