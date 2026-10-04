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Actualitate

Lider PNL: „România nu poate trăi din desemnare în desemnare”. Ce pun partidele pe masa lui Nicușor Dan, care mâine nominalizează un nou premier

Maria Ionescu
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Luni, la exact 5 luni de la căderea Guvernului Bolojan, partidele sunt convocate din nou la consultări de către Nicușor Dan, care va face a patra desemnare de premier. Din cele 11 partide și grupuri parlamentare chemate, doar PSD merge cu o propunere de premier – Sorin Grindeanu. „Nu mai am foarte multe așteptări din partea președintelui”, spune deputatul PNL Alexandru Muraru, al cărui partid vorbește despre varianta alegerilor anticipate.

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