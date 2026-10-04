Lider PNL: „România nu poate trăi din desemnare în desemnare”. Ce pun partidele pe masa lui Nicușor Dan, care mâine nominalizează un nou premier

Luni, la exact 5 luni de la căderea Guvernului Bolojan, partidele sunt convocate din nou la consultări de către Nicușor Dan, care va face a patra desemnare de premier. Din cele 11 partide și grupuri parlamentare chemate, doar PSD merge cu o propunere de premier – Sorin Grindeanu. „Nu mai am foarte multe așteptări din partea președintelui”, spune deputatul PNL Alexandru Muraru, al cărui partid vorbește despre varianta alegerilor anticipate.

Consultările de luni de la Cotroceni vor începe la ora 14.00. Primii care vor intra la discuți cu Nicușor Dan vor fi cei de la PSD, iar ultimii, de la ora 19.00, parlamentarii neafiliați.

Alexandru Muraru (PNL): „România nu poate merge din desemnare în desemnare”

Deputatul PNL Alexandru Muraru a spus, duminică, la Europa FM, că „România nu poate merge din desemnare în desemnare” și a vorbit despre alegeri anticipate, variantă respinsă până acum de Nicușor Dan.

„Personal, nu mai am foarte multe așteptări din partea președintelui. România cred că nu poate trăi din desemnare în desemnare. Ori există o majoritate de 233 de voturi și avem rapid un guvern, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate produce această majoritate și să lăsăm cetățenii să redeseze raportul de forțe.

Partidul Național Liberal, repet, și-a asumat o soluție (Siegfried Mureșan – n.r.), a mers cu ea până la capăt, până la votul Parlamentului, și sigur asumăm deschis această soluție a anticipatelor, a spus-o și premierul Bolojan”, a declarat Muraru.

Deputatul PNL a lansat un atac la Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că „nu a folosit mijloacele pe care le avea, formale și informale, pentru a opri demolarea unui guvern pro-european”: „A urmat încercarea de a impune un premier peste voința PNL (Adrian Veștea – n.r.), iar scopul a fost limpede: un PNL fără Ilie Bolojan la conducere, obedient, pus la remorca PSD și a unei majorități prezidențiale. Un președinte nu se implică în formarea unei majorități. Atunci, tot statul român a lucrat pentru candidatul dorit la Cotroceni. Din punctul meu de vedere, a acționat incorect”.

„Parteneriatul cu președintele a fost denunțat de el, nu de noi”, a adăugat deputatul PNL, lider al filialei Iași a partidului.

La dicuțiile de luni cu Nicușor Dan, PNL nu va mai face nicio propunere de premier.

„Noi nu intrăm la guvernare împreună cu PSD. Lucru care, în continuare, rămâne valabil. Restul discuțiilor vor fi atunci când va exista o propunere. Atunci, ne vom întruni în forul statutar al Partidului Național Liberal și vom lua o decizie”, a explicat pentru HotNews Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL.

USR insistă pentru alegeri anticipate

Nici USR nu va face nicio propunere la Cotroceni. „Evident că vom dialoga cu premierul desemnat, dacă președintele face o altă nominalizare”, a spus liderul USR, Dominic Fritz, vineri.

Într-o ședință a conducerii, USR a decis să păstreze direcția de până acum: nu votează un Guvern din care face parte PSD și susțin că alegerile anticipate sunt soluția pentru rezolvarea crizei.

PSD, singurii care merg la Cotroceni cu propunere de premier

Social-democrații nu își schimbă mandatul de negociere și merg înainte cu propunerea Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. În plus, vor vota doar un guvern din care fac parte, fie singuri, fie într-o alianță, așa cum au stabilit la finalul lunii august la Sinaia.

Surse din PSD au declarat petru HotNews că Sorin Grindeanu va relua negocierile cu Kelemen Hunor săptămâna viitoare pentru a încerca să convingă UDMR să îi ofere sprijinul.

Ce va face UDMR

Liderii UDMR nu au discutat până acum într-o ședință oficială varianta unei guvernări alături de PSD, a spus pentru HotNews purtătorul de cuvânt al partidului, Csoma Botond:

„Personal, cred că mai degrabă nu vom fi la guvernare cu Partidul Social Democrat, pentru că ar fi foarte greu după ce PSD a dărâmat guvernul din care și noi am făcut parte să facem acum o coaliție cu ei”.

UDMR ar putea susține însă un guvern minoritar PSD, dar fără voturile AUR și SOS.

Reprezentanții UDMR vor avea luni o ultimă discuție, înaintea consultărilor de la Cotroceni, potrivit surselor HotNews din conducerea partidului.

Cu ce mandat merge AUR la Cotroceni

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, spune că partidul va participa la consultările convocate luni de Nicușor Dan, „în pofida mesajului de război pe care ni l-a transmis”.

„Președintele a anunțat că nu acceptă niciun guvern din care AUR să facă parte, dar nici măcar unul susținut de către partidul AUR. Din această perspectivă, lucrurile sunt clare.

Șeful statului ne transmite mesajul că este președintele a jumătate aproape de Românie, adică cei care l-au votat, între noi fie vorba, nici aceia nu îl mai susțin decât într-o mică măsură. Deci nu este președintele tuturor românilor, cum ar fi normal, și decide să conducă România, focalizându-se strict pe acea parte de electorat. Cealaltă jumătate de Românie, din punctul de vedere al președintelui, este o problemă”, a declarat Dungaciu pentru Agerpres.

Decizia AUR este clară – alegeri anticipate.

Cum se poziționează grupurile mici din Parlament

Grupurile mici din Parlament – minoritățile naționale, Uniți pentru România și PACE – Întâi România – au avut, în ultimele luni, discuții cu PSD pentru formarea unei majorități, au explicat mai mulți parlamentari contactați de HotNews.

PACE – Întâi România, grup înființat de senatori aleși pe listele SOS, a declarat pentru HotNews că nu își va oferi voturile pentru un guvern din care fac parte USR și/sau Ilie Bolojan.

Liderul UPR, Răzvan Chirița, a declarat pentru HotNews că grupul își menține propunerea și în această nouă rundă de consultări: Victor Ponta, candidat la funcția de premier. Cu toate acestea, chiar Ponta, fost lider și prim-ministru PSD, a negociat susținerea unui cabinet format din miniștri social-democrați, potrivit unor surse HotNews din grupul său.

SOS, la fel ca AUR, nu a susținut până acum niciuna dintre cele trei propuneri de premier făcute de Nicușor Dan. Potrivit surselor HotNews, nici următoarea propunere a lui Nicușor Dan nu va avea susținerea partidului Dianei Șoșoacă.

Ce nume de premier sunt pe masa lui Nicușor Dan

Nicușor Dan înclină spre desemnarea unui premier independent, spun surse apropiate de discuțiile pentru formarea Guvernului. Totuși, președintele și-ar dori ca miniștrii să rămână politici.

Numele luate în calcul în acest moment sunt Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu și Leonardo Badea, potrivit acelorași surse.

În ce ordine vor intra partidele, luni, la discuțiile de la Cotroceni

Consultările vor avea loc după următorul program, conform Administrației Prezidențiale: