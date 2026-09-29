Lider politic linșat și bătut până la moarte, după ce a vorbit la radio despre măsurile de prevenire a Ebola, în Congo. „O victimă nevinovată”

Marie-Célestin Karondwa, preşedinte interimar al comitetului executiv federal al partidului de la putere din Republica Democrată Congo, a fost bătut până la moarte la Butembo, noul focar al epidemiei de Ebola, după ce a promovat la radio măsuri de prevenire împotriva bolii, scrie marți Le Figaro.

„O victimă nevinovată” – cu aceste cuvinte a reacţionat partidul de la putere, Uniunea pentru Democraţie şi Progres Social (UDPS), la moartea unuia dintre liderii săi.

Marie-Célestin Karondwa a fost bătut până la moarte după ce a participat la o emisiune de radio în care promova măsurile de prevenire împotriva virusului Ebola.

UDPS a precizat că agresorii, originari din acelaşi cartier cu victima, l-au linşat pe Marie-Célestin Karondwa, pentru ca apoi să-i fure bunurile şi să-i incendieze casa. Acesta a decedat ulterior în urma rănilor suferite, notează News.ro.

Moartea acestui lider politic survine în urma unei serii de acte de violenţă îndreptate împotriva personalului medical şi a instituţiilor de sănătate din RD Congo. Acestea se înscriu într-un context de neîncredere a unei părţi a populaţiei faţă de personalul medical, alimentată de zvonuri şi de instrumentalizarea politică a crizei sanitare.

Au izbucnit mai multe revolte, ceea ce a dus la perturbarea serviciilor esenţiale. Un punct de spălare a mâinilor a fost chiar vandalizat la Beni, în nord-estul ţării, incident care s-a soldat cu o victimă.

Epidemie fără precedent

Această epidemie, prezentă pe teritoriul Republicii Democrate Congo încă din luna mai 2026, a cauzat deja moartea a 3.901 persoane, fiind depistate peste 8.000 de cazuri, conform cifrelor Ministerului Sănătăţii. Cel puţin şapte provincii sunt deja afectate.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), această epidemie este pe cale să o depăşească pe cea care a afectat Africa de Vest între 2014 şi 2016 şi care a provocat peste 11.000 de decese.

Mai mulţi factori pot explica dificultăţile în combaterea epidemiei, în special atacurile împotriva personalului spitalicesc şi a infrastructurii medicale.