Lider UDMR, despre un guvern minoritar PSD: „Altminteri, nu cred că acest guvern ar putea să aibă succes”

„Să vedem şi cum să avem un text comun agreat pentru oricare variantă de guvern minoritar”, a declarat, miercuri, Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR. El a vorbit despre un acord politic între partide, care ar trebui să conțină „mai multe elemente”.

Întrebat la Parlament dacă UDMR va vota un guvern minoritar PSD, Csoma Botond le-a declarat jurnaliștilor, că, întâi de toate, trebuie să existe un acord politic.

„Eu cred că înainte să ajungem la momentul votului, totuşi, ar trebui să avem un acord politic. Să vedem ce va face acest guvern şi după aceea, sigur, în funcţie de acest acord politic, putem decide că vom susţine sau nu vom susţine.

Eu cred că şi dacă vom avea un guvern PSD minoritar trebuie să avem un pact, un acord înainte de a avea acest guvern minoritar, pentru că altminteri nu cred că acest guvern ar putea să aibă succes. Eu vreau să văd şi colegii de la PSD cam ce propunere ar avea. Să vedem şi cum să avem un text comun agreat pentru oricare variantă de guvern minoritar”, a explicat Botond.

Acordul trebuie să conțină elemente referitoare la PNRR, legea salarizării unice și faptul că nimeni nu poate să depună moțiune de cenzură timp de șase luni de la învestirea guvernului, a mai spus liderul deputaților UDMR.

„Cred că domnul Nazare este un profesionist”

Despre cele două propuneri de miniștri care se pot regăsi în Guvernul PSD – Alexandru Nazare și Luca Niculescu, Botond a avut cuvinte de laudă la adresa lor. Numele lui Alexandru Nazare și Luca Niculescu s-au regăsit și pe lista miniștrilor propuse de Adrian Veștea.

„Domnul Nazare este un profesionist. L-am văzut şi în Guvernul Veştea. Vine totuşi de la Banca Naţională. Eu cred că are o expertiză necesară acum, când România se află într-o situaţie dificilă, atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere bugetar. Şi cred că domnul Nazare ar trebui să fie în Guvern. Sunt de acord. Şi domnul Luca Niculescu e un diplomat”, a spus liderul.

Csoma Botond le-a mai spus jurnaliștilor că Nazare poate fi inclusiv o variantă de propunere pentru funcția de prim-ministru, însă nu există la acest moment un nume oficial din partea partidului.

Întrebat dacă UDMR ar accepta varianta rotativei guvernamentale între cele două posibile guverne minoritare (PNL-USR-UDMR și Grupul minoritar și guvernul monocolor PSD), Botond că „nu am luat încă o decizie la noi în UDMR, dar personal, cred că am putea merge pe o asemenea variantă de compromis, să zic așa”.