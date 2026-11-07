Lider UDMR, „recomandare” pentru PSD: „Să nu exagereze, nu există nicio gaură în buget”

Senatorul UDMR Tanczos Barna răspunde atacurilor PSD la adresa Guvernului Bolojan privind „gaura” din buget și cere partidului condus de Sorin Grindeanu „să nu mai exagereze”.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat Guvernul Bolojan că a lăsat datorii de peste 30 de miliarde de lei şi cel mai mare deficit din Uniunea Europeană.

„Eu le recomand să nu exagereze”

Întrebat, sâmbătă, la Digi 24, despre mesajele social-democraţilor care susţin că au găsit în ministere facturi neplătite pentru firme sau pentru investiţii, senatorul UDMR Tanczos Barna a răspuns:

„Eu le recomand să nu exagereze, pentru că nu au lăsat nici dânşii niciodată niciun guvern sau nu au părăsit niciun guvern din care au făcut parte fără ca în momentul respectiv să existe facturi curente neplătite, să nu existe datorii la concediile medicale.

Sunt temele curente ale oricărei administraţii. Vin facturi, le plăteşti mai târziu. TVA-ul în România cred că niciodată nu a fost restituit la zi ca să spui am închis pe 25 o lună şi pe 25 nu mai am nicio datorie faţă de nicio firmă din România. Este o provocare continuă pentru ANAF să scurteze perioada în care să restituie TVA-ul, mai ales datorită faptului că în foarte multe situaţii sunt solicitări de TVA care trebuie verificate că sunt fraude sau sunt suspiciuni de fraudă”.

El a spus că, din punctul său de vedere, „nu există nicio gaură”:

„Nu au găsit altceva decât ce au lăsat în momentul în care alături de noi au votat bugetul actual. Ştiau exact care sunt capitolele bugetare, ştiau exact unde trebuie să ne încadrăm, ştiau exact care sunt limitările la începutul anului şi, la fel ca şi noi, ştiu foarte bine că rectificarea este necesară an de an tocmai pentru a regla anumite lucruri care nu au fost estimate perfect”.

Întrebat de ce crede că fac social-democraţii astfel de declaraţii, Tánczos Barna a spus, conform News.ro, că „sunt reflexe de preluare a guvernării”: „Aşa s-a obişnuit toată lumea să dea vina pe odioasa moştenire sau greaua moştenire. Nu există mai uşoară sau mai grea decât orice altă moştenire”.