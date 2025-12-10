Lidera opoziției din Belarus are o propunere pentru SUA: să folosească „atât morcovul, cât și bățul” cu Lukașenko

Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, care trăiește în exil, l-a acuzat miercuri pe președintele Aleksandr Lukașenko că folosește deținuții politici ca monedă de schimb și a spus că SUA trebuie să recurgă atât la stimulente, cât și la presiune în negocierile cu veteranul lider autoritar, scrie Reuters.

Președintele Donald Trump i-a ordonat emisarului său special în Belarus, John Coale, să se implice în eforturile pentru eliberarea a aproximativ 1.300 de deținuți pe care Trump i-a descris ca fiind „ostatici”.

Însă, de când Coale a negociat eliberarea a 51 de persoane în septembrie, organizația belarusă care militează pentru drepturile omului Viasna a desemnat alți 157 de oameni ca deținuți politici.

„Trebuie să înțelegeți că, pentru Lukașenko, deținuții politici sunt doar monede de schimb. El vrea să-i vândă pe deținuții politici la un preț cât mai mare posibil”, a declarat Tihanovskaia pentru Reuters, într-un interviu acordat la Oslo.

„În acest moment, este ca o ușă rotativă: unii sunt eliberați, iar alții sunt reținuți. Dar trebuie să oprim complet represiunile”, a adăugat ea.

Lukașenko neagă existența deținuților politici în Belarus, insistând că cei aflați în spatele gratiilor sunt vinovați de crime grave. El a afirmat că este pregătit pentru o „înțelegere importantă” cu Statele Unite, cu condiția ca interesele Belarusului să fie respectate, dar a pus sub semnul întrebării motivul pentru care ar trebui să elibereze persoane pe care le consideră dușmani ai statului și care ar putea „porni din nou război împotriva noastră”.

Echilibru între stimulente și presiune

Svetlana Tihanovskaia mai spune că opoziția a salutat eliberările de până acum și speră la „vești bune la sfârșitul anului”. Ea a respins sugestia că SUA, care a început să relaxeze sancțiunile împotriva Belarusului, îl recompensează prea generos pe Lukașenko.

„Americanii nu sunt naivi… Ei înțeleg ce sancțiuni pot fi ridicate și ce sancțiuni nu, iar deciziile lor sunt destul de înțelepte”, a adăugat ea.

„Sarcina noastră este să ne asigurăm că președintele Trump are morcovi și că îi folosește în acest moment, dar că are și bețe dacă regimul belarus nu respectă… înțelegerea. Sancțiunile pot fi aplicate cât mai repede posibil”, a precizat lidera opoziției din Belarus

Alianța Lukașenko-Putin va rezista

Dar Tsikhanouskaya a respins ideea că diplomația ar putea crea o ruptură între Lukașenko și aliatul său apropiat, președintele rus Vladimir Putin – un obiectiv despre care oficialii americani au spus pentru Reuters că face parte din strategia lui Trump.

„Ar trebui să încetăm să mai credem că îi putem separa pe Lukașenko și Putin unul de celălalt. Ei au o prietenie simbiotică; se susțin reciproc, se ajută reciproc, de exemplu, pentru a eluda sancțiunile”, a spus ea.

„Nu este sarcina noastră să-i despărțim sau să-l salvăm pe Lukașenko de Putin. Sarcina noastră este să salvăm țara noastră, Belarus, atât de Lukașenko, cât și de Putin”, consideră Tihanovskaia.

Ea a făcut aceste declarații în marja unei ceremonii organizate în capitala Norvegiei pentru ca Premiul Nobel pentru Pace să îi fie înmânat opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, pe care Tihanovskaia a lăudat-o ca fiind „fantastică și neînfricată”.

Tihanovskaia avea la ea un portret al activistului belarus pentru drepturile omului Ales Bialiatski, care a câștigat același premiu în 2022, dar rămâne în continuare în închisoare.

„Vreau să subliniez că această persoană minunată se află încă în închisoare și trebuie să depunem toate eforturile pentru a-l elibera pe el și pe ceilalți 1.300 de deținuți politici”, a mai spus ea.