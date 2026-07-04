Liderii AfD, realeși. Zeci de mii de manifestanţi au încercat să blocheze congresul partidului german de extremă dreapta

Liderii partidului de extremă dreapta german Alternativa pentru Germania (AfD) au fost realeşi sâmbătă la Erfurt (estul țării), în pofida zecilor de mii de manifestanţi antifascişti veniţi din toată ţara pentru a bloca accesul la congresul partidului, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

Delegaţii partidului i-au reales pe cei doi copreşedinţi ai AfD, Alice Weidel şi Tino Chrupalla, care au făcut parte din acest partid anti-imigraţie şi pro-rus prima forţă de opoziţie din ţară cu prilejul alegerilor legislative din 2025.

„Suntem noul partid popular în Germania”, a revendicat Alice Weidel în discursul său, în timp ce partidul este la porţile puterii în estul ţării, potrivit sondajelor.

Congresul a avut loc în landul Thuringia, bastion al unei aripi radicale a formaţiunii politice conduse de Bjorn Haecke, cunoscut pentru afirmaţiile sale controversate despre trecutul nazist al ţării.

Contrar aşteptărilor, congresul a început la momentul stabilit, în pofida tentativelor a zeci de mii de manifestanţi antifascişti de a împiedica accesul, blocând principalele axe rutiere şi perturbând transporturile publice.

Circa 31.000 de persoane s-au îndreptat spre oraş în enorme convoaie de autobuze, potrivit poliţiei, cel puţin 50.000 de potrivit organizatorilor.

Alianţa contramanifestanţilor numită „Rezistenţă” a blocat accesul în oraş, unii manifestanţi au coborât în rapel de pe un pod de pe autostradă, în timp ce mai multe grupuri se adunau pe principalele străzi şi în pieţele din centru, potrivit jurnaliştilor AFP.

În pofida temerilor de violenţe grave, manifestanţii au fost în mare parte paşnici la începutul după-amiezii, chiar dacă poliţia a anunţat că a utilizat spray-uri cu piper cu prilejul unor ciocniri izolate.

În deschiderea congresului, Tino Chrupalla i-a criticat pe manifestanţi, afirmând că aceştia au fost „aduşi aici din toată ţara de partidele estasblishmentului”.

Partidul vizează pentru prima dată puterea, în condiţiile în care alegerile regionale se apropie în estul ex-comunist al Germaniei, bastionul său electoral. Sondajele indică că AfD ar putea câştiga majoritatea absolută în alegerile din septembrie în landul Saxonia-Anhalt.