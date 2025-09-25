Liderii coaliției discută acum cum se împart banii după rectificarea bugetară. Cifrele de pe masa Guvernului

Liderii coaliței s-au reunit joi dimineață într-o nouă ședintă pentru a discuta despre forma finală a rectificării bugetare, pe care urmează să o pună în dezbatere publică, ca mai apoi să o adopte săptămâna viitoare, conform calendarului prezentat de premierul Ilie Bolojan.

După ședința coaliției de marți, liderii partidelor au primit draftul rectificării bugetare de la Ministerul Finanțelor, conform surselor HotNews. Rectificarea se face cu o estimare a deficitului de 8,4%, conform acelorași surse.

În ședința de astăzi de la Guvern, programată pentru ora 10, membrii coaliției discută pe baza draftului primit de la Ministerul de Finanțe. Planul este ca rectificarea bugetară să fie făcută până la finalul săptămânii viitoare.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că proiectul de rectificare de buget va fi publicat în transparență decizională „cel mai târziu vineri dimineața”.

La începutul săptămânii viitoare, Executivul va fi convocat într-o ședință extraordinară pentru a aproba rectificarea bugetară, cel mai probabil marți.

Cine primește cei mai mulți bani

„Un lucru important este rectificarea de buget. Această rectificare va fi demarată, practic, în cursul zilei de mâine (joi, n.r.) și, cel mai târziu vineri dimineața, va fi publicată în transparență decizională în vederea consultării rectificarea de buget. Ea se va încadra în liniile pe care vi le-am prezentat”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că ministrul Finanțelor va oferi detalii cu privire la rectificare „imediat ce va fi comunicată public”.

Premierul a precizat că este nevoie de rectificarea de buget pentru a se asigura plățile curente, completarea sumelor pentru asistență socială și în alte domenii, dar și o ușoară suplimentare pentru investiții.

Bolojan a atras atenția că „această rectificare de buget este una destul de tensionată, pentru că suntem puternic presați de zona de investiții”.

„Așa cum știți, am supracontractat sume importante pe proiectele din fondurile europene – practic, ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate. În loc de puțin peste 20 de miliarde de euro, grant și împrumut, contractele semnate au fost de aproximativ 40 de miliarde de euro, dacă le scădem pe cele care au fost denunțate, deci acolo unde nu s-au semnat contractele”, a precizat prim-ministrul României.

Ministerele au cerut în total 80 de miliarde de lei, însă suma disponibilă este mai mică, doar 35 de miliare de lei, potrivit unor surse politice citate de Antena 3 CNN.

Conform surselor citate, suma va acoperi cheltuielile de funcționare ale statului până la sfârșitul anului. Ministerul Sănătății și Ministerul Transporturilor ar urma să primească cei mai mulți bani, iar pentru proiectele din Programul Anghel Saligny aflate în desfășurare va fi alocat un miliard de lei.

Noi discuții despre reforma administrației locală

Coaliția trebuie să se pună de acord și în privința reformei administrației locale, după o lună de blocaj. PSD a propus o nouă variantă privind acest subiect fierbinte.

Cea mai recentă variantă propusă de formațiunea condusă de Sorin Grindeanu, conform surselor politice ale HotNews, este următoarea: o tăiere la cheltuielile de personal de 5% și o reducere tot de 5% la bunuri și servicii.

Versiunea pusă pe masă de Ilie Bolojan se referă la tăierea a 10% din posturile ocupate din administrația publică locală, ceea ce înseamnă concedierea a aproximativ 13.000 de angajați. Economiile făcute astfel la bugetul de stat ar fi de 1,4 miliarde, conform premierului.

„Trebuie un acord pe o chestiune, să îi dai posibilitatea alesului local sa aleagă. Poate mai vreau să angajez. Dacă greșesc, să mă sancționeze electoratul la alegeri, dar este nevoie de o autonomie a Consiliului Local și a primarului”, consideră sursele politice din PSD, cu care HotNews a discutat.

„Autorităților locale care se autofinanțează le poți lăsa o marjă pe aceste reduceri, dar celor care trăiesc cu bani de la buget trebuie sa le impui niște limite”, conform aceleiași surse.

În acest moment, premierul analizează propunerea PSD. O decizie finală privind reforma din administrația locală ar trebui luată săptămâna viitoare, însă conform surselor din coaliție acest lucru este puțin probabil, pentru că mai sunt multe lucruri pe care este nevoie de consens.

Proiectul de reformă a administrației publice a fost amânat, deși trebuia să fie adoptat la începutul lunii septembrie, după ce liderii coaliției au ajuns într-un impas. Măsura, una dintre cele mai importante din pachetul 2, a fost amânată la cererea PSD, conform surselor HotNews de la acea vreme.