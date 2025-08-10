Aliații Kievului, mesaj categoric înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina

Război în Ucraina. Vehicul blindat ucrainean pe un drum din regiunea Donețk, la 17 martie 2025.. Sursă foto: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Sâmbătă, principalii lideri europeni au declarat că „calea către pace” în Ucraina nu poate fi decisă fără Kiev și că negocierile pot avea loc numai în contextul unui armistițiu sau al diminuării ostilităților, informează Reuters.

Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis o declarație comună în care au afirmat că „rămân angajați față de principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”.

„Linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”, au afirmat aceștia în declarația comună.

Declarația a fost făcută la o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Trump intenționează să se întâlnească cu Putin în Alaska pe 15 august, afirmând că părțile, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sunt aproape de un acord care ar putea rezolva conflictul care durează de trei ani și jumătate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate națională din Ucraina și țările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă, adăugând că argumentele Kievului au fost ascultate și pericolele au fost luate în considerare, conform Reuters.

Zelenski a spus că oficiali din Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Germania, Italia, Finlanda și Polonia au participat la reuniune cu scopul de a consolida pozițiile pentru a obține un armistițiu. „Calea către pace pentru Ucraina ar trebui determinată împreună și numai împreună cu Ucraina, acesta este un principiu cheie”, a spus el în discursul său de seară adresat ucrainenilor.