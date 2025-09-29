Liderii europeni salută victoria partidului Maiei Sandu în alegerile parlamentare din Republica Moldova

Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) conduce în numărătoarea parțială oficială cu peste 50% din voturi, în fața Blocului Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care a strâns mai puțin de jumătate.

Franţa a salutat luni victoria Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) în alegerile legislative din Republica Moldova, pe care le consideră confirmarea unei „alegeri suverane” în favoarea Europei, în pofida „tentativelor de amestec străin” denunţate în timpul campaniei electorale, relatează AFP, citată de News.ro.

„Nimic nu opreşte un popor care alege democraţia şi libertatea. Nici măcar tentativele disperate de amestec străin”, scrie pe X ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat de asemenea rezultatele scrutinului, „în pofida tentativelor de amestec şi presiunilor”.

Șeful statului francez a scris, în limba franceză şi română, că „Franţa este alături de (Republica) Moldova în proiectul său european şi elanul său de libertate şi suveranitate”.

Uniunea Europeană (UE) a salutat, prin preşedintele Consiliului European, António Costa, victoria taberei proeuropene, apreciind că aceasta transmite un „mesaj puternic şi clar”, în pofida amestecului rus.

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu o primă reacție după rezultatele alegerilor din Republica Moldova:

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu ți-ar putea înfrânge determinarea. Alegerea ta a fost clară: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul este al tău”, a scris șefa CE pe X.

La Varşovia, premierul polonez a salutat „curajul” poporului moldovean care a „menţinut direcţia europeană”, după victoria partidului proeuropean al Maiei Sandu în alegerile din Republica Moldova.

„Nu doar că aţi salvat democraţia şi aţi menţinut direcţia europeană, ci aţi blocat Rusia în tentativele sale de a prelua controlul întregii regiuni”, scrie pe X Donald Tusk, subliniind această „lecţie bună pentru noi toţi”.

Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris luni pe X că a vorbit cu omologul său din Republica Moldova Maia Sandu pentru a o felicita pentru „o victorie importantă”.

„Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova în Europa câștigă. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important că Moldova s-a apărat eficient împotriva amenințărilor, împreună cu toți cei care au ajutat-o. Noi susținem întotdeauna Moldova. Vom continua să colaborăm. Vom depăși împreună provocările și vom construi un viitor în care popoarele noastre să aibă perspective solide – în materie de securitate, economie și, prin urmare, în viața socială”, a scris Zelenski pe X.

La 27 august, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk marcau, la Chişinău, o „susţinere hotărâtă” a Republicii Moldova în vederea aderării sale la UE împotriva „minciunilor” şi „amestecurilor” Moscovei.