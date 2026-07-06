Liderii PSD, PNL, UDMR și USR, față în față după două săptămâni de blocaj. Ce subiecte vor să tranșeze 

Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Fritz se vor întâlni la sfârșitul acestei săptămâni, spun surse HotNews din PSD și PNL. Scopul întâlnirii nu este însă reluarea discuțiilor pentru Guvern, care sunt blocate, ci proiectele din PNRR, spun surse liberale.

Data limită pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR este 31 august.

Este vorba despre șase proiecte principale, a căror miză totală este de aproximativ 4,5 miliarde de euro.

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit ultima oară la finalul lunii iunie, la Cotroceni, fără să ajungă la vreun consens. Blocaj total este și acum în ceea ce privește formarea unui Guvern.

În partidul lui Bolojan, părerile sunt împărțite: unii liberali contactați de HotNews refuză orice compromis până ce PSD acceptă o rotativă cu PNL-USR-UDMR în prima parte a guvernării. Alții spun că ar accepta și un guvern de armistițiu cu premier „neutru” pe o perioadă limitată – soluție pe termen scurt propusă de Ilie Bolojan săptămâna trecută, pentru a avea un Executiv cu puteri depline.

Blocaj privind Guvernul. Scenariile de pe masa decidenților

Rotativa guvernamentală este respinsă însă de PSD, dacă Sorin Grindeanu nu este el cel care primește mandatul în prima parte a rotativei guvernamentale.

Un posibil acord de guvernare este blocat și pentru că social-democrații își doresc autonomie totală în privința programului de guvernare și a măsurilor promovate.

UDMR s-a angajat să intre la guvernare alături de PNL și USR, dacă Nicușor Dan îl va desemna premier pe Siegfried Mureșan. Însă, Kelemen Hunor a propus și varianta refacerii coaliției PNL-PSD-UDMR. Scenariul este agreat de social-democrați, dar respins de PNL și USR.

PNRR aduce fosta coaliție la aceeași masă

Acum, liderii fostei coaliții lasă deoparte discuțiile privind Guvernul pentru discuțiile pentru PNRR. Surse din PNL și PSD spun că, în a doua parte a acestei săptămâni, Bolojan, Grindeanu, Fritz și Kelemen urmează să discute despre finalizarea proiectelor din PNRR, pentru care există un acord politic.

Senatorii și deputații au intrat în vacanța parlamentară, astfel că va fi nevoie să fie chemați la muncă din concedii la finalul lunii iulie sau la începutul lunii august pentru adoptarea ultimelor acte normative aferente PNRR, într-o sesiune extraordinară.

La Camera Deputaților, 3 august este ziua pusă în calendar pentru o posibilă convocare a aleșilor pentru adoptarea proiectelor restante, potrivit surselor HotNews din PSD. Și la Senat va fi organizată o ședință extraordinară în aceeași perioadă.

Miza de miliarde de euro

România este condiționată de Comisia Europeană să finalizeze reformele din PNRR prin legi care parcurg circuitul parlamentar, și nu prin ordonanțe de urgență. Este vorba de legi precum cea a salarizării sau codul urbanismului. Data limită pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR este 31 august.

„Sunt șase proiecte de bază și încă trei proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare”, a declarat și premierul Ilie Bolojan, săptămâna trecută, când a anunțat că va cere conducerilor celor două Camere ale Parlamentului să convoace sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie.

Șeful Guvernului a mai spus că fiecare proiect valorează „cel puțin 770 de milioane de euro, iar cea mai mare valoare este de 970 de milioane de euro”.

„Dacă aceste șase proiecte nu sunt adoptate, este vorba despre o sumă de peste 4 miliarde de euro pe care România nu o va putea absorbi”, a declarat acum o săptămână premierul interimar.