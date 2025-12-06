Liderii UE și-au propus o dată până la care să ajungă la un acord privind activele rusești / „Vulnerabilitatea deosebită a Belgiei trebuie rezolvată prin orice soluţie imaginabilă”

Liderii Uniunii Europene îşi propun să ajungă la un acord privind utilizarea activelor statului rus îngheţate pentru a sprijini Ucraina până la următorul summit al blocului comunitar din 18 decembrie, în urma discuţiilor dintre cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul belgian Bart De Wever şi preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care au avut loc vineri la Bruxelles, informează dpa și Agerpres.

Merz a încercat din nou să-l liniştească pe De Wever că riscurile deblocării activelor îngheţate în temeiul sancţiunilor UE, majoritatea deţinute de Belgia, vor fi împărţite în mod egal între statele membre.

„Vulnerabilitatea deosebită a Belgiei în ceea ce priveşte utilizarea activelor ruseşti îngheţate este incontestabilă şi trebuie abordată prin orice soluţie imaginabilă, astfel încât toate ţările europene să suporte acelaşi risc”, a declarat Merz, citat de purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, după întâlnire.

Cei trei politicieni au fost de acord că timpul este esenţial, având în vedere situaţia geopolitică actuală, subliniind importanţa acordării de sprijin financiar Ucrainei pentru a garanta securitatea Europei, potrivit lui Kornelius.

Recurgerea la activele rusești înghețate în Europa pentru a finanța nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecințe considerabile” pentru Uniunea Europeană, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev.

Liderii UE încearcă să-l convingă pe De Wever

Merz şi von der Leyen încearcă de săptămâni întregi să-l convingă pe De Wever să susţină o propunere a Comisiei Europene privind modul în care miliarde de active blocate ale băncii centrale ruseşti pot fi puse la dispoziţia Ucrainei sub formă de împrumut pentru a acoperi nevoile financiare ale ţării devastate de război în următorii ani.

Pentru a înfiinţa împrumutul, institutele financiare din întreaga UE ar trebui să transfere toate activele statului rus blocate – în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro (245 de miliarde de dolari) – în instrumentul de împrumut.

Din suma totală, Ucraina ar urma să primească în tranşe 90 de miliarde de euro pentru a-şi acoperi nevoile financiare şi militare în anii 2026 şi 2027, iar încă 45 de miliarde de euro ar urma să fie folosite pentru rambursarea altor împrumuturi acordate Kievului în ultimii ani, potrivit comisiei.

Belgia vrea garanții necondiționate pentru a accepta

Belgia, unde se află marea majoritate a activelor, a blocat până acum iniţiativa de teama represaliilor ruseşti.

În noiembrie, De Wever i-a scris o scrisoare lui Von der Leyen, spunând că alte ţări ale UE ar trebui să ofere garanţii obligatorii din punct de vedere juridic şi necondiţionate care să acopere întreaga sumă a împrumutului înainte de a fi pregătit să accepte măsura.

Comisia a declarat că propunerea include „garanţii pentru a proteja statele membre şi instituţiile financiare de posibile măsuri de represalii în interiorul Rusiei şi de exproprieri ilegale în afara Rusiei, în special în jurisdicţii prietenoase cu Rusia”.

În plus, Comisia prevede un „mecanism puternic de solidaritate susţinut de garanţii naţionale bilaterale sau de bugetul UE”.

În loc să utilizeze activele Rusiei, Belgia a îndemnat UE să strângă bani de pe pieţele de capital pentru a acoperi nevoile financiare ale Ucrainei, determinând Comisia să prezinte ca alternativă şi o propunere privind împrumuturile comune ale UE pentru Ucraina.