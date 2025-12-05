Diplomat rus: „Recurgerea la activele ruseşti îngheţate pentru a finanţa Ucraina va avea consecinţe considerabile pentru UE”

Soldat ucrainean pe o stradă din orașul Kostyantynivka, situat pe linia frontului, locul unor lupte intense cu trupele ruse, în regiunea Donețk, Ucraina, pe 15 noiembrie 2025. Imagine publicată de serviciul de presă al Brigăzii 24 Mecanizate din Ucraina. FOTO: Oleg Petrasiuk / AP / Profimedia

Recurgerea la activele rusești înghețate în Europa pentru a finanța nevoile financiare ale Ucrainei va avea „consecințe considerabile” pentru Uniunea Europeană, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev, în contextul în care cancelarul german și premierul belgian urmau să se întâlnească pentru a discuta această problemă, relatează AFP, conform Agerpres.

„Orice operațiune care implică activele suverane ale Rusiei fără consimțământul Rusiei ar reprezenta un furt. Și este clar că furtul fondurilor statului rus va avea consecințe de amploare”, a declarat ambasadorul rus, într-un comunicat transmis AFP.

Potrivit acestuia, reputația UE în lumea afacerilor „ar putea fi distrusă”, menționând totodată „proceduri judiciare interminabile” și o „cale către anarhia juridică și distrugerea fundamentelor sistemului financiar global”, a cărei primă victimă ar fi Europa.

„Suntem încrezători că Bruxellesul și Berlinul înțeleg acest lucru”, a spus el.

Cancelarul german Friedrich Merz efectuează vineri o vizită în Belgia pentru a-l convinge pe omologul său belgian, Bart De Wever, de legitimitatea planului Comisiei Europene de a recurge la activele rusești înghețate pentru a sprijini Kievul.

Ucraina suferă atât pe frontul de luptă, cât și pe cel diplomatic, în condițiile în care președintele american Donald Trump face presiuni asupra țării să pună capăt războiului, fiind în același timp bănuit că favorizează Rusia, care a invadat Ucraina în urmă cu aproape patru ani.

Comisia Europeană a prezentat miercuri un plan care prevede recurgerea la activele rusești înghețate în Europa, însă planul se lovește în continuare de ostilitatea Belgiei, deoarece în această țară își are sediul societatea Euroclear, care deține circa 210 miliarde de euro din aceste active, din cele 235 de miliarde de euro în total în UE.

Europenii s-au angajat la sfârșitul lui octombrie să găsească soluții pentru a finanța Ucraina în cursul următorilor doi ani, pentru a garanta că Kievul nu se confruntă cu un deficit de resurse în pofida retragerii progresive a americanilor.

În opinia ambasadorului rus la Berlin, faptul că UE dorește să utilizeze aceste active arată că europenii nu dispun de „resursele considerabile” de care Ucraina are nevoie pentru a putea continua luptele.