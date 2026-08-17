Liderul AUR care anticipează „o bătălie în interiorul USR” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, după decizia CCR: „Va fi dură”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, susține că decizia CCR de astăzi va duce la „o bătălie politică” în USR, în care cei „doi actori principali” vor fi președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL.

Luni, cu majoritate de voturi, judecătorii CCR au declarat constituțională încetarea de drept a funcției publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aleșii găsiți definitiv incompatibili sau în conflict de interese, un amendament PSD la legea ANI.

Într-o astfel de situație este și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care a fost declarat în conflict de interese de Agenția Națională de Integritate și a pierdut procesul cu instituția, în iunie, prin decizia definitivă a Înaltei Curți.

Va fi „o bătălie în USR”, crede Dan Dungaciu

Într-o reacție luni seară la Realitatea Plus, Dan Dungaciu a vorbit despre „tensiunea politică, care a apărut în urma deciziei Curții Constituționale, pe care sigur că nu o comentăm, ne-o asumăm ca atare”.

„Efectele politice vor fi, pentru că această decizie nu va face decât să mai introducă în spațiul public, tensionat până la maxim, încă o bătălie politică, care va fi bătălia din interiorul USR – și, în USR, se vor lupta doi actori principali, unul este președintele Nicușor Dan și altul poate să fie premierul Bolojan. Altminteri spus, încotro se va duce USR dacă în urma deciziei Curții Constituționale va începe o bătălie internă în USR?”, a declarat prim-vicepreședintele AUR.

El a pus această „bătălie politică” în perspectiva următoarelor curse electorale pentru Parlament și Președinție. Alegerile parlamentare vor avea loc în 2028, iar cele prezidențiale, în 2029.

„În perspectiva viitoarelor alegeri, parlamentare, prezidențiale, vom asista, cu siguranță, la o bătălie internă în jurul USR. Nu fac nici judecăți, nici pronosticuri, nu e treaba noastră, dar este evident că vom asista la această bătălie de împărțire a zonei de putere, sau influenței de putere, în România. Va fi o bătălie dură, pentru că nu vizează doar guvernarea de astăzi, dar, evident, și alegerile prezidențiale «de poimâine», care în acest moment par să fie principalele obiective și ale premierului, și ale președintelui Nicușor Dan”, a continuat Dan Dungaciu.