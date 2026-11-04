INTERVIU Liderul AUR Dan Dungaciu, după alegerile din SUA: Nicușor Dan nu va fi primit la Casa Albă

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA nu schimbă relația României cu administrația Trump.

„Credem acum că domnul Nicușor Dan va fi primit la Casa Albă? Nu va fi primit la Casa Albă. Va fi aceeași relație”, a spus Dungaciu într-un dialog cu HotNews.

Numărul doi din AUR este de părere că președintele american mai are un cuvânt greu de spus în continuare.

Ce spune Dungaciu despre relațiile AUR cu reprezentanții MAGA

„Știrile despre moartea politică a lui Donald Trump sunt totuși mult exagerate”

HotNews: Cum vedeți dumneavoastră rezultatul alegerilor din SUA, faptul că democrații au câștigat și Camera Reprezentanților, și Senatul?

Dan Dungaciu: Dacă ne dăm un pic în urmă, istoric, din ’90 încoace, trendul acesta a fost. Partidul care a dat președintele, în general, tinde să piardă la alegerile de jumătate de mandat. Că pierde Camera, că pierde Senatul, că le pierde pe amândouă, până la urmă și Clinton și Obama au pierdut atât Camera, cât și Senatul. Din punctul acesta de vedere, faptul că un partid care are președintele pierde, nu este știre. E natural.

În al doilea rând, faptul că s-a pierdut în urma unui val albastru, poate să fie, într-adevăr, un lucru semnificativ, mai ales că democrații au reușit să câștige în locuri în care nu au mai câștigat de zeci de ani. Deci avem de a face și cu un tip de normalitate, dar, pe de altă parte, și cu un tip de inedit.

– AUR a susținut deseori politicile președintelui Trump. Credeți că rezultatul din SUA e o lovitură și pentru acest model politic, chiar și în România? Sau în Europa, în general?

– Știți cum zicea Mark Twain în 1897, când s-au răspândit informații potrivit cărora el ar fi murit?A răspuns așa: „știrile despre moartea mea sunt mult exagerate”.

Cam așa e și cu știrile despre moartea politică a lui Donald Trump: sunt totuși mult exagerate. Pentru că, da, avem niște rezultate la alegerile de la jumătate de mandat, dar asta nu înseamnă niciun caz că Donald Trump nu rămâne președinte. Sau că și-ar fi pierdut din atribuțiile constituționale.

Donald Trump rămâne președinte, el nu devine un „lame duck” (n.red. – o rață schioapă, un oficial care mai are mandat, dar nu mai are putere).

Donald Trump nu este popular, are 37% popularitate, dar Congresul are undeva pe la 15% popularitate în ochii americanilor. Deci el va evolua acum într-un tip de confruntare politică, într-un mediu ostil, care lui îi convine.

Ultimele decizii ale Curții Supreme din Statele Unite i-au conferit președintelui anumite prerogative. Nu doar că poate să schimbe niște oameni din funcție în instituții, organisme guvernamentale, dar inclusiv, i-a conferit un tip de imunitate penală absolută pentru acțiuni care țin de exercitarea atribuțiilor constituționale fundamentale.

„Trump e mai protejat decât au fost alți președinți”

Din punctul ăsta de vedere, există un paradox al unui președinte care este mai protejat de deciziile recente ale Curții Supreme decât au fost alți președinți, deci, o acțiune de impeachment (n. red. – suspendare) va fi mai greu de făcut.

El a anunțat în ultimul interviu din Fox News că va folosi dreptul de veto împotriva legislației pe care o respinge. Și, după aceea, negociază cu democrații. Are multe instrumente. Dreptul de veto poate fi anulat cu două treimi dintre voturile din Congres. Nu de fiecare dată reușești să strângi două treimi ca să blochezi veto-ul președintelui. Donald Trump, va fi un președinte jucător. Indiscutabil, pe dosare mari cel puțin.

A fost o respingere din punctul de vedere al situației economice, războiului din Iran, corupției, dar să spunem că modelul politic al republicanilor a fost respins e un pic cam mult. Să facem comparații cu Europa e un pic nefiresc pentru că situația politică din America și situația politică din Europa sunt totuși diferite.

„AUR nu-și face politici în funcție de majoritatea de la Washington”

– Dumneavoastră vorbeați despre acel mediu ostil în care va trebui să conducă Trump. Cum afectează câștigul democraților AUR, relațiile liderilor cu administrația americană, pentru că liderii partidului au contacte cu republicanii, cu persoanele din cercurile MAGA?

– AUR nu-și face politicile în funcție de cine este președinte sau cine are majoritate la Washington. Deci, din punctul acesta de vedere, politicile partidului AUR vor continua.

Relațiile pe care le avem cu administrația vor fi în continuare, pentru că administrația nu se schimbă. Președintele rămâne în continuare președintele Statelor Unite și, în termeni europeni, prim-ministrul. Din această perspectivă, nu avem de-a face cu o schimbare majoră de arhitectură politică. Avem de-a face cu o schimbare majoră a echilibrului dintre puterile din instituțiile de putere din America.

Relațiile noastre cu oameni, cu congressmeni din Partidul Republican, din Mișcarea MAGA, sau cu oameni din administrație vor rămâne aceleași, indiscutabil. Nu s-a schimbat nimic din punctul acesta de vedere și nu are ce să se schimbe.

„America nu se va întoarce niciodată în vremea lui Biden”

Asta nu înseamnă că nu mergem acolo să discutăm cu toată lumea. Nu despre asta e vorba. În atitudinea noastră față America nu s-a schimbat nimic și nici nu cred că are de ce să se întâmple.

Problema este alta. Provocarea nu este pentru AUR ca atare. Provocarea este pentru statul român. Evident că, de aici înainte, vor urma niște tensiuni, niște confundări, inclusiv pe politică externă, pe politică de securitate, pe alocare de bani.

Dar aceste tensiuni care o să apară în America nu trebuie să ne păcălească. Nu înseamnă că un democrat, indiferent dacă ajunge la putere în locul lui Trump, va aduce America înapoi în situația lui Biden. America nu se va întoarce niciodată în vremea lui Biden. Portavionul american a plecat deja spre noua viziune de politică externă, care, ne place sau nu ne place, indiferent cine va fi la Casă Albă, nu va mai pune în prim plan Europa.

„Este vorba de un trend mult mai complex”

Este ca și cum te-ai uitat la o hartă a globului care are în prim-plan, în centru ei, Oceanul Atlantic. Harta aceea a globului cu care ne-am obișnuit de când eram copii în școală, la liceu, care atârna pe pereții claselor. Dar imaginați-vă că America, în acest moment, lucrează după harta globului cu Pacificul în centru. Europa nu mai este în centru, și nici Atlanticul. Lumea euroatlantică nu mai este în centrul lumii, pentru că puterea nu mai este acolo. America se duce în acea direcție, cu nuanțele de rigoare. Nu mai e vorba despre democrație sau republicani.

Pentru statul român, ceea ce se întâmplă în America, trebuie să fie o provocare să înțeleagă, dincolo de personalizarea asta, care e complet nesănătoasă, a politicii externe americane. Nu e vorba de Donald Trump, este vorba de un trend mult mai complex și de o politică externă care este pe termen mult mai lung decât mandatele lui Donald Trump.

– Dar pe lângă schimbările la nivel de politică externă, credeți că vor exista și schimbări pentru oamenii de rând din România?

– Nu vor exista schimbări majore nici pentru oamenii de „ne-rând”, adică pentru cei care conduc România în acest moment. Credem acum că domnul Nicușor Dan va fi primit la Casa Albă? Nu va fi primit la Casa Albă. Va fi aceeași relație, pe care noi încercăm să o cumpărăm din toate direcțiile și toate puterile cu jumătate de milion pe lună, dar nu se va schimba nimic.

Pentru omul de rând, evident că nu se va schimba nimic radical. Poate să fie afectat eventual de anumite tipuri de investiții americane sau de Visa Waiver.

„Visa Waiver acum nu este un subiect la modă și nu a fost”

Visa Waiver acum nu este un subiect la modă și nu a fost. România nu stă bine în raport cu Visa Waiver pentru că percepția investiției americane față de România nu e foarte pozitiv din această perspectivă. Deci nu se va schimba nimic cu Visa Waiver. Visa Waiver acum nu este un subiect la modă și nu a fost. România nu stă bine în raport cu Visa Waiver pentru că percepția administrației americane față de România nu e foarte pozitivă.

În ceea ce privește investițiile americane, politica actuală a Americii este să-și aducă companiile acasă, nu să le trimită peste hotare, pentru că ideea de globalizare nu mai există în mentalul decizional american, așa cum exista în timpul lui Clinton, de exemplu.

Există câteva proiecte economice pe care americani le-au avut, le au, le vor avea în continuare, fără îndoială, dar nu se va schimba nimic, nici în raport cu Bucureștiul, strategic sau politic, nici cu oamenii de rând.

Cred că aici trebuie să nu ne facem foarte multe iluzii, pentru că nici în ceea ce privește situația de la Marea Neagră nu vor fi schimbări majore.

În ceea ce privește Ucraina, nu-l vor putea obliga pe Donald Trump să facă ce nu vrea să facă. Probabil că unii din Senat vor ca America să fie mai combativă în Ucraina și nu va dori Trump. Iar în Iran, unii din Senat vor să fie mai puțin combativă America și Trump va dori să fie mai combativă. Cuvântul cheie în administrația Trump în următorii doi ani va fi negocierea.