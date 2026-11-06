Liderul cultului morții din Kenya a fost condamnat la 200 de ani de închisoare pentru sute de omoruri

O instanță din Kenya l-a condamnat vineri pe Paul Mackenzie la 200 de ani de închisoare pentru uciderea a 190 de copii, înfometați până la moarte la ordinul său și îngropați într-o pădure, printre cei 500 de presupuse victime ale unuia dintre cele mai grave masacre comise de un cult în epoca modernă, anunță Reuters.

Pedeapsa a fost stabilită la 100 de ani de închisoare pentru omor prin înfometare și 100 de ani pentru omor direct, a declarat judecătoarea Diana Kavedza, în timp ce citea sentința.

Procurorii au declarat că Mackenzie, care conducea o biserică creștină apocaliptică într-o pădure din apropierea coastei Oceanului Indian, în estul Kenyei, le spusese adepților săi să se înfometeze până la moarte, împreună cu propriii copii, pentru a ajunge în Rai înainte de sfârșitul lumii.

Complicii săi au amenințat și au bătut victimele pentru a se asigura că acestea îi respectau ordinele. Corpurile, ajunse în stare de emaciere extremă, au fost găsite împrăștiate în morminte puțin adânci sau aruncate în latrine. Unele victime fuseseră îngropate de vii.

Mackenzie, îmbrăcat într-un tricou polo gri și pantaloni negri, a zâmbit în timp ce intra într-un cort amenajat în fața instanței unde s-a desfășurat audierea.

Acesta a negat acuzațiile de omor, susținând că nu le-a obligat pe victime să se înfometeze. Instanța i-a respins argumentele. El fusese inculpat oficial pentru decesele copiilor în februarie 2024.

Un cult care a șocat țara africană

Cazul a șocat Kenya în aprilie 2023, când poliția a început să descopere cadavre în pădurea Shakahola, în apropierea orașului de coastă Malindi.

Deși procesul a vizat doar cazurile a 190 de copii și ale unui adult, Comisia Națională pentru Drepturile Omului din Kenya afirmă că, în cele din urmă, în pădure au fost găsite 448 de cadavre.

Mackenzie este acuzat de asemenea că ar fi ordonat uciderea a 52 de persoane găsite într-o altă locație, într-un sat aflat la 30 km distanță, ceea ce ridică numărul total al presupuselor victime la 500. El a pledat nevinovat și în acest dosar.

Amploarea crimelor este comparabilă cu cea a masacrului comis de o sectă apocaliptică în Uganda, în anul 2000, când au fost ucise peste 700 de persoane, precum și cu masacrul din Jonestown, Guyana, din 1978, când liderul unei secte americane a ucis peste 900 de oameni, ordonându-le să bea otravă.

Stephen Mwiti, în vârstă de 48 de ani, tatăl a șase dintre copiii victime ale lui Mackenzie și soțul uneia dintre complice­le acestuia, condamnate în acest dosar, a declarat că soția sa dusese copiii la Shakahola, unde aceștia au fost înfometați până la moarte.

Chiar dacă adulții ar fi fost de acord să țină post, „dar copiii ce vină aveau?”, a declarat Mwiti pentru Reuters, înainte de pronunțarea sentinței.

„Mi-am pierdut copiii și nu voi putea să-i aduc înapoi, indiferent ce se va întâmpla cu Mackenzie și complicii săi”, a spus Mwiti. „Mă aștept să fie condamnat la moarte sau să primească închisoare pe viață, astfel încât să nu mai iasă niciodată pentru a provoca alte morți”, a adăugat el.

Gropi comunie în care cultul lui Paul Mackenzie și-a îngropat victimele, FOTO: Yasuyoshi Chiba / AFP / Profimedia

Liderul cultului nu și-a cruțat nici propria familie

Dan Mackenzie, unul dintre fiii lui Paul, a declarat că tatăl său nu și-a cruțat nici măcar propria familie.

„Nu am ajuns la Shakahola pentru că nu mai credeam în… ideea de a ajunge în Rai. Așa că am părăsit biserica și am început să-mi văd de propria viață”, a declarat el pentru Reuters.

„Mi-am pierdut și prieteni, precum și fratele mai mic. Este o formă de dreptate pentru oamenii pe care i-am pierdut acolo, la Shakahola”, a subliniat acesta.

Mackenzie se afla în atenția autorităților încă din 2017, când poliția a efectuat percheziții la sediul bisericii sale. În 2019, autoritățile au închis biserica lui Mackenzie din Malindi, iar acesta s-a mutat în pădurea Shakahola, aflată în apropiere.

Un eșec de proporții al autorităților din Kenya

Descoperirile au generat apeluri pentru o supraveghere mai strictă a grupurilor religioase. În mai 2023, președintele William Ruto a numit un grup de lucru însărcinat cu revizuirea cadrului juridic și de reglementare.

În 2024 au fost publicate și propuneri separate, susținute de guvern și de Senat, însă acestea nu au fost încă adoptate ca legi.

Ojiro Odhiambo, șeful departamentului de intervenție rapidă din cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului din Kenya, a declarat că această condamnare reprezintă un pas important, însă asumarea răspunderii ar trebui să meargă mai departe, întrucât administratorii locali, poliția, ofițerii serviciilor de informații și liderii religioși poartă o parte din responsabilitate pentru faptul că nu au intervenit, deși existaseră în mod repetat semnale de avertizare.

„Toți acești oameni i-au dezamăgit pe cetățeni”, a declarat el.

În 2023, Ruto a afirmat că, în calitate de președinte, își asumă responsabilitatea pentru eșecul guvernului de a împiedica aceste decese.