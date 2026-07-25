Liderul Kazahstanului, apel către Putin pentru „înghețarea” războiului din Ucraina. Moment rar în timpul unei întâlniri în Siberia

Președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin că războiul din Ucraina ar trebui „înghețat”, sâmbătă, la Omsk, în cadrul unui forum de cooperare, potrivit AFP și Kyiv Post.

În unul dintre rarele momente în care Putin a fost confruntat public de un oficial cu privire la necesitatea de a încheia conflictul din Ucraina, Tokayev i-a spus liderului rus că războiul ar trebui „înghețat” și a sugerat o revenire la cadrul de negociere de la Istanbul.

„Poate că acest conflict ar trebui să fie deja înghețat și ar trebui să revenim la formula Istanbul 2.0, deoarece acolo s-au obținut rezultate semnificative. Firește, sub garanțiile marilor puteri, inclusiv Rusia, și pentru a avansa către o pace mult așteptată”, a declarat Tokayev în timpul întâlnirii.

Sâmbătă, înaintea forumului din Siberia, dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din regiune, în zona Tyumen. O alertă de drone a dat peste cap și activitatea celui mai mare retailer online din Rusia, la Ekaterinburg, unde și campionatul național de atletism a fost suspendat pentru scurtă vreme din același motiv.

„Toate acestea trebuie oprite”

Liderul țării din Asia Centrală, un aliat al Moscovei, care nu a condamnat ofensiva rusă, a afirmat, totuși, că rădăcinile războiului din Ucraina sunt „de neînțeles”. El l-a pus în contrast cu războiul dintre Azerbaidjan și Armenia, despre care spus că are origini istorice.

„Toate acestea trebuie oprite, opusul face jocul adversarilor Federației Ruse”, a adăugat președintele kazah.

Putin i-a răspuns că îl va informa cu privire la „detaliile” războiului din Ucraina.

În timpul discuției, Tokayev l-a lăudat pe Putin pentru că a arătat „flexibilitate” politică în timpul summitului pe care l-a avut cu președintele american Donald Trump în august 2025, la Anchorage, în Alaska.