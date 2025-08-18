Liderul opoziției de la Budapesta cere Rusiei să nu se amestece în alegerile din Ungaria: „Vreau o asigurare clară”

Solicitarea lui Peter Magyar vine după ce serviciul de informații externe de la Moscova (SVR) a acuzat pe 13 august Uniunea Europeană că dorește „să schimbe regimul de la Budapesta”, potrivit Kyiv Independent.

În replică, vineri, liderul opoziției maghiare solicită Moscovei să oprească orice implicare în politica internă a Ungariei.

„Solicit o asigurare clară că Rusia se va abține de la orice acțiune care ar putea fi clasificată drept interferență în procesele politice interne ale Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare, operațiuni cibernetice sau intimidarea personalităților politice și a cetățenilor”, a scris Magyar pe Facebook.

Următoarele alegeri generale din Ungaria sunt programate în 2026. Mai multe sondaje publicate în ultimele luni au arătat formațiunea lui Magyar, Tisza, cu un avans în fața Fidesz a premierului Viktor Orban.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a afirmat pe 13 august că Comisia Europeană intenționează să „schimbe regimul de la Budapesta” și să-l susțină pe principalul rival al lui Orban, Peter Magyar.

„Au fost deja mobilizate resurse semnificative materiale, administrative, media și de lobby în sprijinul lui Magyar”, a acuzat agenția rusă. „Kievul s-a alăturat activ campaniei de „demontare” a guvernului maghiar, la ordinul Bruxelles-ului”.

În trecut un aliat, Magyar a devenit în ultimul an un adversar dur al lui Orban, promițând să reseteze politica externă a Ungariei și să pună capăt izolării acesteia față de partenerii occidentali.

Magyar a vizitat Ucraina în iulie 2024, livrând ajutor umanitar, și a promis „relații pragmatice” cu Moscova, care furnizează energie Ungariei, respingând în același timp amestecul Kremlinului.