Liderul PNL vizat de procurori în același dosar ca pesedistul Radu Moldovan a ajuns la DNA Cluj în această seară

Președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a ajuns la ora 21.30 la DNA Cluj, însoțit de o mașină de jandarmerie, scrie publicația Sălajul liber.

Potrivit sursei citate, fostul cântăreț de muzică populară a stat toată ziua cu anchetatorii, atât acasă, cât și la sediul CJ. Iancu-Sălăjanu a refuzat să facă declarații de presă și a intrat rapid în birourile procurorilor pentru a clarifica situația.

Publicația mai scrie că patru birouri au fost sigilate de procurori – biroul președintelui Dinu Iancu-Sălăjanu, biroul directorului executiv al Direcției Investiții, biroul șefului serviciu Achiziții Publice și biroul unui șef serviciu din Direcția Patrimoniu.

Conform DNA, procurorii „efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj. În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez”.

În același dosar, procurorii DNA au descins miercuri dimineață la domiciliul președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, și la sediul instituției, într-un dosar de amploare ce vizează „infracțiuni de corupție și spălare de bani”, potrivit unui comunicat al instituției și presei locale. Ulterior, Moldovan a demisionat din fruntea PSD Bistrița.