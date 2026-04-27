Liderul PPE, Manfred Weber: „Suntem foarte îngrijorați de ultimele evoluții din România”. Apel pentru susținerea Guvernului Bolojan

Președintele grupului Partidului Popular European (PPE) în Parlamentul European, Manfred Weber, și-a exprimat luni, la Strasbourg, îngrijorarea privind ultimele evoluții din România, afirmând că Europa are nevoie de un partener care să obțină rezultate asupra agendei de reforme convenite, potrivit Agerpres.

„Suntem foarte îngrijorați de ultimele evoluții din România. România are nevoie în acest moment de un guvern stabil care să conducă și să decidă asupra problemelor și Europa are nevoie de un partener în România capabil să obțină rezultate în cadrul bornelor convenite și agendei de reforme decise împreună”, a declarat Weber luni după-amiază pentru mai mulți jurnaliști români, înainte de ședința de grup a PPE din PE.

„Avem deja multe incertitudini și de aceea nu trebuie să adăugăm o nouă incertitudine. Le cer tuturor să se comporte responsabil și să-l susțină pe Ilie Bolojan pentru a putea avea cu adevărat un guvern stabil în România”, a făcut apel Weber, care este și președinte al formațiunii paneuropene PPE.

Sigfried Mureșan, vicepreședinte al grupului, a declarat anterior într-un briefing că situația apărută în urma ultimelor evoluții politice din România va fi discutată la ședința de grup a PPE de luni de la Strasbourg.

PSD și AUR au anunțat luni că vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dar susțin că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o posibilă guvernare împreună după eventuala demitere a actualui cabinet.

Până luni seară, dintre formațiunile din opoziție, doar grupul parlamentar PACE – Întâi România a confirmat că susține moțiunea anunțată de PSD și AUR. Împreună au 231 de voturi în Parlament, cu 1 mai puțin decât numărul necesar pentru demiterea Guvernului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Biroul Permanent Național și președinții de filiale ai PSD au decis în unanimitate ca parlamentarii partidului să semneze și să voteze moțiunea de cenzură și le-a cerut secretarilor de stat și prefecților propuși de PSD să își dea demisia.