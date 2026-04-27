CALCULE. Câți parlamentari au împreună PSD și AUR și de câți e nevoie ca să treacă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

PSD și AUR au anunțat luni că vor depune împreună o moțiune de cenzură contra Guvernului Bolojan. Cele două partide pot strânge numărul de parlamentari pentru ca moțiunea să treacă.

Pentru ca moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan să treacă, iar Executivul să fie demis, este nevoie de o majoritate de 233 de voturi – din totalul de 463 de parlamentari. În momentul de față, PSD și AUR au împreună 219 voturi.

PSD are 129 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Cele două partide mai au nevoie de 14 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Totuși, cu celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), PSD-AUR mai pot strânge încă 41 de voturi. Asta ar duce la un total de 260 de parlamentari.

22 de voturi le mai au și parlamentarii neafiliați, plecați din POT și SOS.



PNL, USR și UDMR, partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan, au în Parlament doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate. Lor li se adaugă adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale. Asta ar duce la un total de 203 voturi, tot insuficiente pentru susținerea lui Bolojan în Parlament.

Câți parlamentari are fiecare partid:

PSD – 129 de deputați și senatori;

AUR – 90;

PNL – 73;

USR – 59;

UDMR – 32;

Minorități – 17 deputați;

SOS România – 15 deputați;

POT – 14 deputați;

PACE Întâi România – 12 senatori;

Neafiliați – 22.

În cazul în care Ilie Bolojan nu trece de votul Parlamentului, el rămâne interimar, în timp ce încep negocierile pentru a forma o nouă majoritate. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat de mai multe ori că își dorește să continue guvernarea într-o formulă pro-europeană și că exclude o coaliție cu AUR.

Moțiunea PSD-AUR împotriva lui Bolojan

Numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu, și fostul vicepremier PSD Marian Neașcu au declarat, într-un anunț comun, că lucrează la „partea tehnică” pentru o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Anunțul comun al celor două partide vine după ce, joi, PSD și-a retras cei șase miniștrii din Guvern. Alături de ei a demisionat și vicepremierul Marian Neacșu.

„În urma mai multor rânduri de discuții între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu și Petrișor Peiu să ne ocupăm de parte tehnică a unei moțiuni de cenzură comune. Abordarea politică va fi, probabil, explicitată în cursul zilei de către președinții de partide”, a explicat Neacșu.

Liderul PSD a susținut că partidul va lua „decizia finală” în ședința de Birou Politic Național, care va avea loc la ora 14.

Peiu şi Neacşu au declarat că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare.

Ultimul Guvern demis prin moțiune de cenzură a fost cel condus de Florin Cîțu, demis pe 28 septembrie 2021, după o moțiune inițiată de PSD.