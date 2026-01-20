Liderul PSD critică relația „grea” cu Ilie Bolojan și comitetul pentru legile justiției: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României?”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți la Gândul că „nu există altă alternativă de guvernare în acest moment”, dar l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan pentru un „un soi, dacă vreți, devenit proverbial, de inflexibilitate la orice idee venită din afara propriei gândiri”.

Grindeanu a sugerat că o eventuală ieșire a PSD de la guvernare ar putea duce la alegeri anticipate.

„Nu există altă alternativă de guvernare în acest moment, nu există (…). În acest moment, putem să ieșim din guvernare, din această coaliție, și mergem spre anticipate, își dorește cineva anticipate?”, a spus social-democratul.

Întrebat dacă este de părere că ar trebui schimbat Ilie Bolojan din funcția de premier, el a răspuns: „Nu suntem încă în acel moment”.

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu susține că relația cu Ilie Bolojan este una „grea” și că în coaliție nu numai el are această părere.

„Interacțiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluții bune pentru români, un soi, dacă vreți, devenit proverbial, de inflexibilitate la orice idee venită din afara propriei gândiri. Nu se interacționează simplu, de aia am spus că ăsta e cuvântul (…). Ca să fiu bine înțeles, nu e vorba doar de PSD aici. E vorba și de UDMR, și de USR, chiar”, a continuat liderul PSD.

Ce a spus despre comitetul pentru legile justiției

Oferind „un exemplu de ieri”, Grindeanu a spus că UDMR și USR l-au întrebat pe premierul liberal care este rolul comitetului de analiză și revizuire a legilor din domeniul justiției, având în vedere că există Parlament și comisii de resort în acest sens, iar Ilie Bolojan nu le-a dat niciun răspuns.

Cu această ocazie, liderul social-democrat a sugerat că prezența organizațiilor neguvernamentale în acel comitet este inadecvată, deși a spus ulterior că „tot ce vine și dinspre societatea civilă e foarte binevenit”.

„Care e expertiza unor domni, doamne de la Vocea României, de exemplu, în ceea ce privește legile justiției? (…). Habar n-am care e expertiza lui Tudor Chirilă în domeniul juridic și nici nu mă interesează să aflu. Știu că în țara asta există CSM, știu că există diverse organisme, există comisie parlamentară la Senat, există comisie parlamentară la Camera Deputaților. Sunt lucruri care se pot discuta într-o formă organizată”, a mai declarat Sorin Grindeanu.