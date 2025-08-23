Liderul PSD Iași îl acuză pe premierul Bolojan de „lipsă de respect pentru ieșeni”. Motivele invocate

Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, i-a criticat pe Ilie Bolojan și pe președintele liberal al Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, după întâlnirea pe care au avut-o cei doi.

„Vizita ascunsă a premierului Ilie Bolojan la Iași, un eveniment în semiobscuritate. Lipsă de respect pentru ieșeni! De când a preluat mandatul de prim-ministru, Ilie Bolojan a venit, pentru prima dată, la Iași. Momentul a fost ținut ascuns de autoritățile județene, parcă Bolojan ar fi venit clandestin”, a declarat Bogdan Cojocaru, sâmbătă, într-o postare pe pagina de Facebook a PSD Iași.

Afirmațiile lui Bogdan Cojocaru vin în contextul în care, sâmbătă, Costel Alexe a anunțat că a avut „o întâlnire de lucru” la CJ Iași cu premierul Ilie Bolojan, postând pe Facebook și fotografii de la întrevedere.

„Când n-ai ce investiții în derulare să arăți, și aici vorbesc despre Costel Alexe, președintele Consiliului Județean, stai cu premierul Bolojan în birou. Că n-ai pe ce șantier să-l duci. Faci câteva poze cu el, le pui pe Facebook și închizi discuția. Un fel de «adio și-un praz verde»”, a spus președintele PSD Iași.

Social-democratul i-a acuzat pe liberalii Ilie Bolojan și Costel Alexe de „lipsă de respect față de ieșeni”.

„Este și o lipsă de respect față de ieșeni. Atât a lui Costel Alexe cât și din partea lui Ilie Bolojan. Să nu vorbești cu presa și să nu dai amănunte despre finanțarea marilor investiții ale Iașului este de neconceput. Ieșenii vor să afle, direct de la sursă, adică de la prim-ministrul României, cum stăm cu autostrăzile A7 și A8, cu Spitalul Regional de Urgență, centurile ocolitoare, Opera, Filarmonica, programele PNRR, Anghel Saligny, CNI. Sau cu sala polivalentă, cu stadionul sau alte proiecte ale căror machete liberalii le-au tot vânturat în campaniile electorale. În concluzie, în turneul prin Moldova, Iașul a fost o simplă haltă pentru premierul Ilie Bolojan”, a conchis deputatul PSD Bogdan Cojocaru.